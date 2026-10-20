Tener reconocida la dependencia facilitará el acceso al grado de discapacidad con la nueva ley

Se trata de dos tramites distintos pero, a partir de ahora, se simplificara el proceso para obtener el segundo

La nueva Ley de Dependencia permitirá cobrar varias prestaciones a la vez: las ayudas pasan a ser compatibles

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Hasta ahora, una persona con dependencia reconocida que quisiera acceder también al certificado de discapacidad tenía que iniciar un procedimiento administrativo completamente independiente. Solicitar cita en el equipo de valoración de la comunidad autónoma. Aportar informes médicos, radiografías, historial clínico. Someterse a una nueva evaluación presencial. Esperar entre seis y nueve meses la resolución.

La reforma simultánea de la Ley de Dependencia y de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad aprobada definitivamente por el Congreso el pasado 16 de septiembre de 2026 pone fin a ese doble camino con la creación de una "pasarela" automática entre ambos sistemas. La medida beneficia a más de un millón trescientas mil personas que ya tienen reconocida la dependencia en España y a las miles que se incorporan cada año al catálogo.

Cómo funciona la pasarela

Los términos que fija la reforma son operativos y directos. Cualquier persona a la que se reconozca un Grado I de dependencia (dependencia moderada) obtendrá automáticamente un grado de discapacidad del 33%. Cualquier persona a la que se reconozca un Grado II (dependencia severa) o un Grado III (gran dependencia) obtendrá automáticamente un grado de discapacidad del 65%. El reconocimiento se producirá sin necesidad de trámite adicional por parte del beneficiario. La segunda pasarela se incorporó durante la "segunda vuelta" de la tramitación parlamentaria, ampliando la propuesta original que solo contemplaba la equivalencia del 33% para el Grado I.

Los beneficiarios que consideren que su situación real justifica un grado de discapacidad superior al asignado por la pasarela conservan el derecho a solicitar una valoración individualizada por la vía ordinaria. La pasarela establece un mínimo legal, no un techo. Alguien con Grado II de dependencia y limitaciones sensoriales o intelectuales adicionales puede pedir la evaluación completa para acreditar un 75% u 80% de discapacidad si su cuadro clínico lo respalda.

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Qué beneficios abre cada grado

El 33% de discapacidad es el umbral mínimo legal para acceder a la mayoría de las ventajas que el ordenamiento español reserva a las personas con discapacidad. En el ámbito laboral, permite acogerse a la cuota de reserva del 2% en empresas de más de cincuenta trabajadores, computar en el cupo de empleo público reservado a personas con discapacidad (el 7% de las plazas convocadas por las administraciones), acceder a los contratos de fomento del empleo con bonificaciones para la empresa contratante y beneficiarse de programas específicos de formación e inserción laboral.

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En el fiscal, abre la deducción por discapacidad en el IRPF (3.000 euros anuales), reducciones en el impuesto de sucesiones y donaciones, exenciones parciales en el IVA de determinados vehículos adaptados y bonificaciones en el impuesto de matriculación. En el ámbito de vivienda, permite optar a viviendas de protección oficial con cupo específico, solicitar ayudas al alquiler y beneficiarse de subvenciones para obras de accesibilidad. En el transporte, tarifas reducidas en Renfe, Aena y bonificaciones en los transportes urbanos de la mayoría de comunidades autónomas.

El 65% amplía el catálogo con prestaciones adicionales relevantes. Acceso a las Prestaciones No Contributivas por invalidez para quienes no tengan cotizaciones suficientes al sistema de Seguridad Social. Complementos de pensión para pensionistas con este grado o superior. Deducciones fiscales ampliadas (9.000 euros anuales en el IRPF frente a los 3.000 del tramo básico). Reducción del tipo mínimo del IRPF. Acceso a determinadas plazas de aparcamiento reservadas. Y la tarjeta de estacionamiento europea para vehículos de personas con movilidad reducida, cuando el cuadro médico así lo justifica.

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Matices que conviene conocer

La equivalencia legal establecida por la pasarela es lo que la doctrina jurídica denomina una "asimilación mínima". Significa que tener el grado de dependencia reconocido abre el acceso al grado de discapacidad correspondiente para la mayoría de los efectos administrativos y laborales, pero no para la totalidad automática de todos los beneficios fiscales autonómicos, municipales o específicos que existen en el ordenamiento español. Determinadas ventajas pueden exigir la presentación del certificado de discapacidad emitido por la vía ordinaria de valoración. La casuística varía según la comunidad autónoma y el ayuntamiento, y conviene consultar con los servicios sociales de referencia antes de dar por hecho el acceso automático a cualquier ayuda concreta.

La pasarela no funciona en sentido inverso. Tener reconocida la discapacidad no implica automáticamente el reconocimiento de la dependencia. Son sistemas conceptualmente distintos: la dependencia evalúa la necesidad de ayuda para realizar actividades básicas de la vida diaria, mientras que la discapacidad evalúa la existencia de limitaciones funcionales duraderas. Una persona puede tener discapacidad sin ser dependiente (por ejemplo, sordera profunda) y viceversa.