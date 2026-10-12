La nueva Ley de Dependencia permitirá cobrar varias prestaciones a la vez: las ayudas pasan a ser compatibles

La eliminación del régimen de incompatibilidades es la medida más visible de esta reforma

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Durante trece años, los recortes aprobados en 2012 obligaron a las familias con personas con dependencia reconocida a elegir. Podían llevar a su familiar a un centro de día, pero entonces no podían contratar además una ayudante a domicilio. Podían recibir una prestación económica para cuidados en el entorno familiar, pero no podían complementarla con teleasistencia.

El régimen de incompatibilidades introducido por el Real Decreto-ley 20/2012, en pleno ajuste presupuestario del Gobierno Rajoy, forzaba una decisión excluyente que muchas familias vivieron como una injusticia estructural. El Congreso de los Diputados acabó con ese régimen el pasado 16 de septiembre de 2026 al aprobar de forma definitiva la reforma simultánea de la Ley de Dependencia y de la Ley General de Discapacidad, la mayor transformación del sistema en casi veinte años según el propio Ministerio de Derechos Sociales.

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Qué prestaciones se podrán combinar

La eliminación del régimen de incompatibilidades es la medida más visible de la reforma. A partir de la entrada en vigor de la ley, una misma persona podrá acumular varias prestaciones y servicios que hasta ahora se excluían entre sí. El ejemplo tipo que el propio Ministerio ha utilizado es el de una persona mayor con dependencia moderada que necesita ayuda a domicilio por las mañanas para el aseo y las comidas, acude a un centro de día tres tardes por semana para actividades sociales y cognitivas, y mantiene la teleasistencia permanente para emergencias nocturnas. Hasta ahora ese cuadro exigía renunciar a alguna de las tres piezas. Con la reforma, será posible acceder a las tres simultáneamente si el Programa Individual de Atención del caso concreto así lo determina.

La compatibilidad no es automática ni ilimitada. Ninguna persona podrá acumular por decisión propia todas las prestaciones del catálogo. El PIA seguirá siendo el instrumento técnico que evalúa las necesidades de cada beneficiario y prescribe la combinación adecuada, con lo que la decisión final corresponde al trabajador social responsable del expediente. La novedad es que el marco legal ya no bloquea combinaciones que hasta ahora estaban prohibidas por defecto.

La teleasistencia como derecho universal

Uno de los cambios más concretos afecta a la teleasistencia, el servicio 24 horas de conexión telefónica con centro de atención de emergencias mediante dispositivo portátil. La reforma la convierte en derecho universal para todas las personas con dependencia reconocida, con independencia de las otras prestaciones que reciban. Cualquier beneficiario podrá disponer de teleasistencia aunque también cobre una ayuda económica por cuidados familiares, aunque acuda a un centro de día o aunque tenga ayuda a domicilio contratada. Es la única prestación que se blindará por completo como compatible con cualquier otra.

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Las nuevas cuantías y la financiación

El Real Decreto-ley 17/2026, en vigor desde el 1 de julio, ha actualizado las aportaciones estatales que el Gobierno transfiere a las comunidades autónomas por cada persona con dependencia reconocida. Las nuevas cifras son: 90 euros mensuales para el Grado I (moderada), 260 para el Grado II (severa), 660 para el Grado III (gran dependencia) y hasta 4.930 para el Grado III+ (dependencia especialmente compleja). Los importes anteriores eran de 76, 130, 290 y cifras variables respectivamente.

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Estas cantidades no son lo que cobra directamente cada beneficiario. Son la aportación estatal al sistema. La prestación final que llega a la cuenta del ciudadano depende del tipo de ayuda concreta reconocida, del grado, de la situación económica del beneficiario y de las decisiones que cada comunidad autónoma tome sobre las cuantías propias. El Gobierno calcula aportar 5.513 millones de euros al sistema en 2026 y 7.239 en 2027, ejercicio en el que la financiación estatal debería alcanzar el 50% del gasto público total en dependencia, frente a la asimetría actual en la que las comunidades autónomas soportan más carga que la Administración central.

Otros cambios importantes

La reforma incluye tres novedades adicionales. El plazo legal máximo para resolver una solicitud de dependencia baja de seis a tres meses, con el objetivo de reducir las listas de espera que actualmente dejan a miles de personas fallecidas antes de recibir la prestación reconocida. Se crea una pasarela automática entre dependencia y discapacidad: quien tenga reconocido el Grado I de dependencia obtendrá automáticamente un 33% de discapacidad, y quien tenga Grado II o III accederá al 65%. La pasarela abre acceso a deducciones fiscales, bonificaciones de transporte y otras ventajas que hasta ahora exigían tramitación independiente.

En materia de accesibilidad en comunidades de vecinos, la reforma obliga a la ejecución de obras (ascensores, rampas, adaptación de portales) cuando un propietario dependiente lo solicite y existan ayudas públicas, con el porcentaje que debe asumir la propia comunidad rebajado del 75% al 70%. Y se refuerzan los servicios de respiro familiar, formación y acompañamiento para los cuidadores del entorno familiar, que atienden a cerca del 70% de las personas con dependencia y son mujeres.