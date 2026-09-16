La reforma de las leyes de discapacidad y dependencia pasa este miércoles su último examen en el Congreso

Veinte años de la ley de dependencia: ¿por qué 3 de cada 4 mayores dependientes no reciben la ayuda?

Compartir







El proyecto de ley por el que se reforman las leyes de discapacidad y dependencia pasa este miércoles 16 de septiembre su último examen en el Congreso, que deberá votar si ratifica o rechaza los cambios introducidos a su paso por el Senado. El texto que llega esta semana a la Cámara baja, incluye 45 enmiendas del PP, entre otras, la eliminación de la LOMLOE de la prevalencia de la educación inclusiva frente a la especial.

El Pleno del Senado aprobó el pasado miércoles la reforma con el apoyo de PP, PSOE y Junts y la abstención de Vox, PNV, Esquerra Republicana y EH Bildu, que se abstuvieron. En total, el texto obtuvo 235 votos a favor, 23 abstenciones y ningún voto en contra. Sin embargo, asociaciones, familiares y pacientes demandan más rapidez en la burocracia de esta ayuda que, en muchas ocasiones, llega tarde y es que de media la ayuda económica llega entre 11 meses y un año desde que la piden los más necesitados. Por eso, el Congreso busca una mejora en esta tramitación de ley, sobre todo para agilizar los trámites y dar más ayudas a los cuidadores.

PUEDE INTERESARTE Investigan la muerte de un anciano en situación de dependencia en una residencia de Sevilla

Los cuidadores, las personas dependientes de los pacientes dependientes

Un ejemplo es el de Sagrario que en tan solo un día cumplirá 81 años. En esta ocasión, esta mujer cumplirá años postrada en cama. Su mejor regalo puede ser esta reforma de la ley de dependencia que cuidará, también, del cuidador. "Voy a comprar y no la puedo dejar sola, tengo que ir corriendo. Tengo mucho estrés y muchos nervios", explica a las cámaras de 'Informativos Telecinco' su hija Flori. Ella es la que se ocupa de su madre a tiempo completo "sin cotizar y sin poder trabajar, nada".

Isa Megías, trabajadora social y cuidadora, explica las demandas y cuidados que necesitan, a su vez, las personas que se encargan de los pacientes dependientes. "A parte de cuidar de tu familiar, que sepas que va a tener repercusión en tu jubilación, creo que es lo más importante", conciencia.

PUEDE INTERESARTE Cómo afectan los cambios de la nueva Ley de Dependencia a parejas no casadas

Otro caso es el de Conchi, que cuida de su padre Francisco. "Le diagnostican un Alzheimer. Él es un dependiente y yo soy un dependiente del dependiente puesto que no puedo dejarlo solo. Si yo enfermo, si me hospitalizan, alguien tiene que atenderlo".

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Salud para enterarte de todo! Newsletter de Salud ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Con esta reforma de ley, algunas de las preocupaciones de estos cuidadores pueden disiparse al encontrar menos burocracia entre las ayudas que tanto necesitan.