La mujer que fue agredida por su expareja este domingo en su domicilio de Sant Antoni, en la isla de Ibiza, necesitó una intervención quirúrgica urgente tras su ingreso en la Policlínica Nuestra Señora del Rosario por un traumatismo craneoencefálico con hemorragia subdural severa.

Según ha informado a EFE este miércoles el centro hospitalario, donde la víctima continúa ingresada en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), el equipo de Neurocirugía tuvo que practicar el martes una nueva intervención debido a la evolución de su cuadro clínico.

Además de la lesión craneal, la paciente presenta un hemoneumotórax bilateral con perforaciones en ambos pulmones, ha detallado la clínica ibicenca. La víctima, que permanece bajo estricta vigilancia médica y con pronóstico reservado, padece también múltiples fracturas faciales, fractura de un brazo y otros politraumatismos.

Este martes, el presunto agresor, sobre quien pesaba una orden de alejamiento de cien metros respecto a su expareja, pasó a disposición judicial, y el juez ordenó su ingreso en prisión provisional sin fianza por un delito de violencia de género.

Familiares de la mujer han denunciado que la pulsera antimaltrato que llevaba no funcionó, en contra de lo que afirma el Ministerio de Igualdad, que sostiene que sí estaba activa, además de explicar que se había pedido a la autoridad judicial ampliar la orden de alejamiento a 350 metros al considerar los 100 metros insuficientes.

El PP ha registrado en el Congreso y el Senado una batería de preguntas sobre el funcionamiento del sistema telemático Cometa, para esclarecer un posible fallo en la pulsera de control del agresor de Ibiza.