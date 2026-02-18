Isabel Díaz Ayuso se enfrenta a su primera crisis dentro de su propia órbita: quiénes son 'Los Pocholos' y que está sucediendo en Madrid

Ayuso y la polémica de la medalla Internacional de Madrid: de Milei a EEUU

La primera gran crisis de Isabel Díaz Ayuso desde que lidera el PP de Madrid. Tiene bastantes peculiaridades por el perfil de los diputados que han abandonado sus filas. Tres de los siete son amigos y se les conoce, entre las filas de los populares, como 'Los Pocholos'. Pero hay alguien que también los une a todos ellos: Antonio Castillo, director de un grupo de teatro al que acudían todos los Pocholos y que hoy también ha dimitido de sus cargos.

El Gobierno de la Comunidad de Madrid ha informado del cese de los directores generales de Universidades, Nicolás Javier Casas, y de Educación Secundaria, Formación Profesional y Régimen Especial, María Luz Rodríguez de Llera Tejeda, tras la salida del hasta ahora consejero de Educación, Ciencia y Universidades, Emilio Viciana.

El anuncio fue realizado este miércoles en rueda de prensa el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, quien ha agradecido a estos profesionales los servicios prestados. La confirmación de este cese se ha producido después de que este martes el portavoz del PP de Educación en la Asamblea, Pablo Posse, que dejó también su acta, lo adelantase desde la comisión del ramo donde trasladó un mensaje conjunto de agradecimiento.

Quiénes son 'Los Pocholos'

Junto a él, vinculados a Antonio Castillo Algarra e incluidos en un grupo conocidos como 'Los Pocholos', dejaron también su escaño las portavoces 'populares' de Juventud, Carlota Pasarón, y la de Familia y Asuntos Sociales, Mónica Lavín. A última hora del martes fue el propio Castillo Algarra el que comunicó su dimisión como director artístico del Ballet Español de la Comunidad de Madrid argumentando "razones de coherencia política" y "por completo ajenas al Ballet".

Les llaman los Pocholos. Son un grupo de treintañeros, conservadores pero sin pasado en las Nuevas Generaciones del PP. No tienen ni siquiera experiencia en ninguno de sus puestos. Todos en la órbita de Antonio Castillo Algarra, hasta ahora director artístico del ballet español y muy cercano desde hace una década a Isabel Díaz Ayuso.

En el círculo de Algarra estaban todos los altos cargos y diputados que han dimitido o han sido cesados en las últimas horas. El primero, Emilio Viciana, exconsejero de Educación, después dos directores generales. Todo ha desencadenado la dimisión de tres diputados del PP en la Asamblea.

La caída en desgracia de los Pocholos en el seno del PP podría estar relacionada con el enfrentamiento de su líder Castillo Algarra con Miguel Ángel Rodríguez. El propio Algarra en sus redes sociales señala al jefe de gabinete de la presidenta madrileña por la versión que difunde la Comunidad sobre esta crisis, que intenta zanjar con el nombramiento de sus sucesores. Ayuso, por el momento, ha decidido guarda silencio.