Quién es Juan Sesma, el modelo con el que Pablo Alborán ha confirmado por sorpresa su relación

El cantante, que suele ser muy celoso de su vida privada, no ha querido esconder su relación sentimental, y ha sido su pareja quien la ha hecho pública

Pablo Alborán presenta la gira más ambiciosa en su carrera 'Global Tour KM0': "Aquí van a pasar muchas cosas"

Pablo Alborán y Juan Sesma han confirmado oficialmente su relación sentimental después de semanas de rumores sobre la vida amorosa del cantante. Ha sido el modelo quien ha compartido por sorpresa en su perfil de Instagram un carrusel de imágenes de su cumpleaños junto al artista.

"Gracias a mis padres por coger el coche para venir a Madrid a comer conmigo, gracias a mis abuelos por llamarme a las 8 de la mañana para felicitarme, gracias a mis amigos por esos audios, mensajes y llamadas a distancia que levantan la sonrisa al cielo, y gracias a mi novio por sacar las velas dos minutos antes de las 00:00", escribía este pasado martes, 17 de febrero, Sesma en un 'post'.

Junto al mensaje, el joven de 27 años ha mostrado los detalles de la fiesta y, en concreto, varias instantáneas junto al intérprete de 'Saturno', en las que se dejan ver de lo más cercanos y cómplices.

El propio compositor ha comentado la publicación con un corazón, dejando claro que atraviesa un momento dulce en el plano personal, del que suele ser muy celoso y del que, a lo largo de su trayectoria, ha querido mantener en secreto. De ahí que estas capturas hayan sorprendido a propios y extraños.

No es la primera vez que surgen pistas sobre su noviazgo, ya que en otras ocasiones se les ha visto compartiendo planes juntos tanto en solitario como junto a Terral, el perro de Pablo. De hecho, el modelo ya había publicado en su cuenta de las redes sociales una fotografía del can del malagueño, evidenciando lo que poco después no tardó en convertirse en un secreto a voces.

Ahora, han querido poner fin a los rumores que les rodeaban desde hacía meses y no esconder su historia de amor. Incluso horas después de la confirmación, ambos han subido a sus redes varios vídeos disfrutando del concierto de Nathy Peluso en el Movistar Arena de Madrid.

Sobre Sesma, se sabe que es 10 años menor que el cantautor y que ha empezado a hacerse un nombre en la industria del modelaje como modelo navarro firmado por la agencia Wanted.

Además, se graduó en 2023 de Diseño gráfico, ilustración y fotografía en el IED Barcelona y ha trabajado en varios ámbitos relacionados con la fotografía.

Desde febrero de 2024 es autónomo y, desde Madrid, se dedica a la venta de fotografía artística personal, dirigida al paisajismo, arquitectura y paseantes. Cuenta con más de 8.000 seguidores en Instagram y tiene un perfil secundario dedicado a la fotografía.