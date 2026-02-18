Una grabación enfrenta al ahora dimitido número dos del DAO a sus propias palabras en un acto oficial en el que hablaba de proteger a los más vulnerables

El DAO de la Policía Nacional, denunciado por agresión sexual a una subordinada

Lo simbólico de este caso es que la grave acusación de violación apunte al número dos de la Policía, el hombre que debía ser garante de la justicia. José Ángel González, director adjunto operativo (DAO) en un acto oficial, hace apenas un año, hablaba de cómo las víctimas son las que deben abrir camino y que la labor del Cuerpo es proteger a los más vulnerables.

Sobre el ahora dimitido José Ángel González sobre el que pesa la presunta violación a una subordinada hablaba frente a los agentes en un acto oficial "El objetivo ha sido y es consolidar espacios de seguridad, de justicia y de libertad defendiendo la ley, previniendo el delito, abriendo a las víctimas el camino y protegiendo a los más vulnerables".

Todas palabras que este miércoles, tras hacerse pública la acusación por una agresión sexual a una mujer suenan huecas y se le vuelven en su contra. Quién es realmente este exmando de la Policía al que ahora empañan las sombras de un abuso sexual.

La mujer grabó en audio la supuesta violación: "Se escuchan las situaciones de violencia"

El abogado de la denunciante, en declaraciones a Código 10, ha relatado la presunta agresión sexual asegurando que el entonces ‘número 2’ de la Policía usó “su fuerza para doblegar su voluntad” y “propasarse con ella” abusando de su fuerza y su autoridad.

La decisión del Juzgado de Violencia sobre la Mujer Número 8 de Madrid de citar a José Ángel González como investigado por un presunto delito de agresión sexual cometido contra una subordinada, ha provocado un nuevo enfrentamiento político entre el gobierno y la oposición. El abogado de la mujer, que había mantenido una relación sentimental en el pasado con el ya exjefe de la DAO ha asegurado tener una grabación en audio de la violación.

“Usó la fuerza para doblegar su voluntad, para romperle la ropa y para penetrarla”, ha señalado Piedrafita, quien apunta que hay una prueba que documentaría los hechos: una grabación de audio de la funcionaria de los 40 minutos que duró el episodio. “Se escuchan las situaciones de violencia”, asegura.