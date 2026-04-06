Dos hermanos de 8 y 5 años mueren por asfixia al quedar encerrados en el congelador mientras jugaban al escondite

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El municipio colombiano de Vista Hermosa está de luto y en shock. La muerte, todo indica que accidente, de dos hermanos de 8 y 5 años al quedar encerrados en el congelador mientras jugaban al escondite. Saori y Darien, se quedaron solos en casa durante unos 20 minutos mientras sus padres salían a realizar unas compras rápidas. Según ha relatado el padre de los pequeños, Brayan Guevara Triviño, ambos niños aprovecharon la ausencia de sus progenitores para jugar a uno de sus juegos favoritos.

Las autoridades del departamento del Meta iniciaron una investigación para esclarecer lo ocurrido. Aunque el relato familiar apunta a un accidente, peritos forenses trabajan para determinar con precisión las causas del fallecimiento y descartar otras hipótesis.

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Los menores, según las primeras informaciones del caso, se introdujeron en un congelador que se encontraba desenchufado. La tapa del electrodoméstico se cerró de forma accidental, dejándolos atrapados en su interior sin posibilidad de salir, lo que terminó provocando su asfixia. Al regresar al domicilio, los padres comenzaron a buscar a los niños pensando que seguían jugando, sin imaginar el desenlace. Finalmente, descubrieron lo ocurrido, pero pese a la rápida intervención de los servicios médicos, no fue posible salvar sus vidas, ya que aunque los menores fueron trasladados de urgencia a un centro de salud cercano, donde el personal médico confirmó que llegaron sin signos vitales.

La madre de los pequeños, Karen, ha compartido un emotivo mensaje de despedida en el que agradecía a sus hijos "la mayor alegría" de su vida y recordaba que "siempre estarán en su corazón".

El alcalde de Vista Hermosa, Juan Andrés Gómez, ha expresado su profundo pesar por la tragedia y lanzó un llamamiento a la responsabilidad colectiva: "Este suceso nos obliga a reflexionar como sociedad. Proteger a los niños no es opcional, es un deber", ha manifestado.

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El caso ha conmocionado a la comunidad y ha reabierto el debate sobre la importancia de extremar las medidas de seguridad en el hogar, especialmente con objetos potencialmente peligrosos para los más pequeños. “Un descuido puede convertirse en una tragedia irreversible en cuestión de minutos, por eso hacemos un llamado firme a padres, madres y cuidadores a extremar las medidas de supervisión y protección. Hoy no basta con lamentar, hoy debemos actuar para que esto no vuelva a ocurrir”, añadió.