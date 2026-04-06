El varón, de 48 años, ha sido detenido por agentes de la Ertzaintza como acusado de un intento de homicidio

Los hijos de la víctima y un vecino trataron de frenar la agresión

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Un hombre de 48 años ha sido detenido por agentes de la Ertzaintza en el municipio vizcaíno de Berriz como acusado de un intento de homicidio después de “apuñalar repetidas veces a su pareja”, como ha precisado la policía vasca en una nota de prensa.

Los hechos han tenido lugar este lunes a las 7:20 horas, en un piso de la localidad y ante la presencia de los cuatro hijos e hijas de la pareja, que junto a un vecino “frenaron la agresión”.

La mujer apuñalada, trasladada en helicóptero al hospital de Cruces

Fue una llamada telefónica la que dio el aviso a la Ertzaintza por un posible apuñalamiento, ante lo cual varios agentes se desplazaron inmediatamente hasta la zona, encontrando al agresor en la calle y reduciéndolo a continuación.

La víctima, de 38 años y también de origen subsahariano, como el varón ahora detenido, fue localizada en el interior del domicilio en estado grave. Tenía varias heridas de arma blanca, por lo que los agentes de la primera patrulla que llegó tuvieron que practicarle un torniquete. Tras ello, fue trasladada en helicóptero hasta el hospital de Cruces.

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Una hija de la víctima también resultó herida al intentar frenar la agresión

En el lugar de los hechos estaban cuatro hijos e hijas de la pareja, que presenciaron la agresión. Tanto ellos como un vecino intentaron frenarla y una de las hijas, de 15 años y nacionalidad española, de hecho, tuvo que recibir también atención sanitaria porque resultó “herida de pronóstico más leve al interceder para parar la agresión”.

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Ahora, el varón ha sido detenido por un intento de homicidio en el ámbito de la violencia de género y ha sido conducido a dependencias policiales para realizar las diligencias pertinentes mientras la Ertzaintza continúa con la investigación para esclarecer los hechos.