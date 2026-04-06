Celia Molina 06 ABR 2026 - 10:17h.

La actriz, que interpretó a Donna en 'Sensación de Vivir', viajaba con sus cuatro hijos y otros tres menores cuando tuvo el accidente

Todos ellos fueron trasladados al hospital, donde ya han recibido el alta tras ser tratados de cortes, contusiones y otras molestias

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El medio estadounidense TMZ dio la noticia del gravísimo accidente de tráfico que ha sufrido Tori Spelling durante las últimas vacaciones de Pascua. La actriz, que dio vida a Donna Martin en la aclamada serie de los noventa 'Sensación de Vivir', llevaba en su coche a cuatro de sus hijos y a otros tres menores cercanos a la familia, cuando su vehículo fue embestido de forma repentina.

Otro coche, que se había saltado un semáforo en rojo a gran velocidad, chocó contra el suyo, dejando el salpicadero del automóvil de la actriz completamente destrozado. Junto a la noticia del accidente, TMZ también publicó varias fotografías sobre cómo había quedado el vehículo, dando cuenta de lo grave que había sido el accidente. Y, aunque en las mismas imágenes, se ve a Tori Spelling de pie discutiendo con alguien en el lugar del siniestro, tanto ella como sus hijos y sus acompañantes fueron trasladados al hospital.

El salpicadero del coche de la actriz, destrozado

Las primeras investigaciones del Departamento del Sheriff del Condado de Riverside apuntan a una imprudencia flagrante del otro conductor: "Se dirigía a gran velocidad y se saltó un semáforo en rojo", informaron fuentes cercanas al caso. Según confirmaron las autoridades y diversos testigos presenciales, la "pericia de la actriz al volante" fue determinante a la hora de evitar mayores daños. A pesar de la rapidez con la que su coche fue embestido, a Spelling le dio tiempo a realizar una maniobra que redujo de forma considerable la fuerza del impacto.

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Tori y los siete niños que iban con ella, dados de alta

Dada la naturaleza del siniestro y la presencia de tantos menores, el protocolo médico fue riguroso. La actriz y los siete niños fueron trasladados a un centro hospitalario cercano en tres ambulancias separadas. Allí, fueron tratados de varias heridas y, según ha publicado TMZ, todos recibieron el alta hospitalaria el pasado jueves por la noche y ya se están recuperando de "cortes, contusiones y algunas molestias" en sus domicilios.

Fuentes con conocimiento directo de la situación han confirmado también a TMZ que, el domingo, Tori disfrutó de unas vacaciones tranquilas y relajantes en Temecula, California. "Nos han dicho que la familia ha estado pasando tiempo en la zona durante las vacaciones de primavera de los niños", asegura el medio pues, en Estados Unidos, la Pascua se celebra en familia, disfrutando de dulces y figuras de chocolate.

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Aunque Spelling solo iba acompañada de cuatro de sus hijos en el momento del accidente, la actriz tuvo cinco junto a su exmarido, Dean McDermott: Liam (19), Stella (17), Hattie (14), Finn (13) y el pequeño Beau (9). Para la actriz, sus hijos son su prioridad absoluta, como demostró recientemente al llevarlos a todos a su primera actuación en el programa Bailando con las estrellas.