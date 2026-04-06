Claudia Barraso 06 ABR 2026 - 16:44h.

Archivan el caso del profesor de Religión investigado por abusos sexuales a menores en Cártama, Málaga: no han encontrado indicios contra él

Detenido un profesor de religión en Cártama, Málaga, por abusos a niños de corta edad

Compartir







El caso del profesor de religión investigado en Cártama, Málaga, por presuntos abusos sexuales ha sido archivado provisionalmente. A pesar de haber sido denunciado por 17 menores, la magistrada titular del Juzgado de Instrucción número 3 ha decretado el sobreseimiento de la causa, pero la Fiscalía de Málaga y las acusaciones particulares han apelado a la Audiencia Provincial para que se vuelva a abrir.

Las fuentes judiciales no han aclarado el motivo por el que el caso ha sido archivado de manera provisional, aunque sí han adelantado que en los dispositivos del profesor acusado no se han hallado indicios de los supuestos delitos investigados, según informa ‘Diario Sur’. Fue el pasado noviembre cuando comenzaron a llegar las primeras denuncias, lo que hizo que el juzgado autorizase un volcado de su ordenador, tablet y su teléfono móvil.

En noviembre de 2025, el profesor del colegio público fue detenido por supuestos abusos sexuales a menores de edad. Sin embargo, fue puesto en libertad tras haber pasado a disposición judicial. Varias familias de los alumnos denunciaron ante la Guardia Civil a finales de octubre los supuestos abusos por parte del docente y desde esa fecha, fueron saliendo más casos.

Les hacía tocamientos a través de un muñeco

El investigado es un profesor que lleva muchos años trabajando como docente y que, habría realizado tocamientos a los niños de infantil y primaria a través de un muñeco, además les pedía mantener en secreto ‘el juego’ a los niños. El caso se destapó después de que unos padres interrogaran a su hija tras escucharle un lenguaje inusual para su edad. Hablando con otros padres, estos hicieron lo mismo con sus hijos y llegaron a la misma conclusión.

Ante la preocupación, los padres fueron a hablar con el centro sobre lo que habían descubierto, pero éstos no realizaron ninguna medida con el docente por lo que decidieron denunciar lo sucedido ante la Guardia Civil. Tras ello, fue detenido pero los agentes le pusieron en libertad. Ahora, su caso ha sido archivado provisionalmente por falta de indicios encontrados en su teléfono móvil.