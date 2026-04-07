El agredido acudió por sus propios medios al centro de salud y tras ser trasladado al hospital falleció

Las dos personas detenidas, quienes presentaban numerosos antecedentes, ingresaron en prisión provisional

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MadridAgentes de la Guardia Civil han logrado identificar y detener a dos personas a las que se les atribuye un delito de homicidio tras agredir a otro varón el 23 de marzo en una plaza cercana a los asentamientos de Cañada Real en el municipio de Rivas Vaciamadrid.

El agredido acudió por sus propios medios al centro de salud de la localidad, presentando múltiples lesiones en la cabeza y en el rostro. Según ha informado Guardia Civil en un comunicado, allí entró en parada cardiorrespiratoria y fue trasladado de manera urgente al Hospital 12 de octubre, donde falleció tres días después a consecuencia de todas las heridas externas e internas que presentaba.

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En prisión provisional

Efectuadas las investigaciones oportunas, se logró la identificación de los presuntos autores de la agresión y fruto de los dispositivos establecidos se llevó a cabo la detención de dos personas por un delito de homicidio y otro de robo con violencia.

Además, tras realizar una entrada y registro autorizada por el Juzgado competente, se logró intervenir diversos objetos relacionados con la investigación. Las dos personas detenidas, quienes presentaban numerosos antecedentes, ingresaron en prisión provisional tras su puesta a disposición judicial.

La investigación ha sido llevada a cabo por el Equipo de Policía Judicial de Rivas Vaciamadrid y el Grupo de Homicidios de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de Madrid.