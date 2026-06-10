Será la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, tomando el relevo en dicho cargo de la vicesecretaria general del PSOE-A, María Márquez

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La secretaria general del PSOE de Andalucía, María Jesús Montero, será la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en la XIII legislatura que arranca formalmente este jueves con la constitución del Parlamento surgido de las elecciones autonómicas del pasado 17 de mayo, en las que el PSOE-A obtuvo 28 escaños, dos menos que en los anteriores comicios de 2022. Como portavoces adjuntas contará con las parlamentarias electas por Huelva y Jaén María Márquez y Ángeles Férriz, respectivamente.

Así lo ha dado a conocer el PSOE-A en un comunicado al hilo de la reunión que la Comisión Ejecutiva Regional de la federación socialista andaluza ha mantenido en la sede del partido en Sevilla este miércoles por la tarde, víspera del Pleno de constitución de la XIII legislatura, en la que Montero ha presentado los nombramientos que propone el PSOE-A para la Mesa de la Cámara y la dirección del Grupo Parlamentario de cara a este nuevo periodo.

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De esta manera, María Jesús Montero, que encabezó la lista del PSOE-A por Sevilla en las elecciones del 17 de mayo y fue la candidata socialista a la presidencia de la Junta, será la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, tomando el relevo en dicho cargo de la vicesecretaria general del PSOE-A, María Márquez, quien quedará como portavoz adjunta, responsabilidad que ya desempeñó en un periodo de la anterior legislatura, cuando Juan Espadas lideraba el PSOE-A.

Como segunda portavoz adjunta, Montero ha propuesto a la parlamentaria por Jaén Ángeles Férriz, mientras que el diputado por Sevilla y secretario de Organización del partido en dicha provincia, Rafael Recio, será el secretario del grupo.

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López Gil y Manzano, propuestas para la mesa del parlamento

Por su parte, el responsable del Área de Comunicación Política y Formación de la Ejecutiva del PSOE-A y diputado electo por Cádiz, Fernando López Gil, será propuesto este jueves para ocupar una vicepresidencia de la Mesa del Parlamento, y la diputada electa por Granada Olga Manzano como secretaria.

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Además de secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero es también actualmente la vicesecretaria general del PSOE federal, y ha sido vicepresidenta primera del Gobierno de España, además de portavoz y ministra de Hacienda.

En la etapa de gobierno socialista en la Junta, Montero llegó a ostentar las consejerías de Hacienda y Administración Pública, y de Salud. Fernando López Gil ha sido, por su parte, viceconsejero de Presidencia, delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Cádiz, senador autonómico y diputado provincial, y actualmente es primer teniente de alcaldesa del Ayuntamiento de San Fernando, en Cádiz.

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Olga Manzano es parlamentaria por Granada desde 2018, además de ser la secretaria de Igualdad del PSOE de Andalucía desde el Congreso Regional que el partido celebró en febrero de 2025 en Armilla, en Granada. Encabezó la lista de los socialistas granadinos en las pasadas elecciones del 17 de mayo.

María Márquez, vicesecretaria general del PSOE-A, es parlamentaria por Huelva desde 2015 y ha sido portavoz del grupo, además de ponente de leyes como la de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía o la de Cine.

Ángeles Férriz, por su parte, es parlamentaria por Jaén desde 2015

Finalmente, el nuevo secretario del Grupo Socialista, Rafael Recio, ha desempeñado, también con anterioridad a lo largo de su trayectoria, los cargos de alcalde de Camas (Sevilla) y diputado provincial en la Diputación de Sevilla.