Asun Chamoso 24 ABR 2026 - 11:22h.

El detenido revendía el material robado, valorado en 2.000 euros, en plataformas digitales o tiendas de compraventa

Un juzgado le ha prohibido acercarse a menos de 500 metros de las jugueterías de una cadena durante seis meses

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BarcelonaLos Mossos d'Esquadra han abierto el 'Caso Legos'. Agentes de la Unidad de Investigación del distrito de Sant Martí han detenido a un hombre, de 47 años, por siete delitos de hurto en tiendas de juguetes.

El detenido sustrajo más de una veintena de cajas de Lego, con estos juegos de piezas de construcción modulares, valoradas en cerca de 2.000 euros. El investigado, que acumula 16 detenciones, buscaba una salida rápida para las cajas robadas y revendía el material sustraído en plataformas digitales, o lo colocaba en tiendas de compraventa. Unos juguetes muy buscados por los que quieren hacer construcciones, con las piezas que se encajan, a bajo precio.

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Los investigadores de los mossos recopilaron una serie de denuncias por hechos similares en jugueterías: cinco en Barcelona y uno en Rubí (Vallès Occidental). El ladrón especializado llegó a repetir en cuatro ocasiones en una misma tienda, ubicada en el distrito de Sant Martí de Barcelona, que convirtió en un objetivo habitual.

El día 16 de abril, agentes de investigación y de seguridad ciudadana de paisano de Sant Martí llevaron a cabo un dispositivo donde había cometido cuatro robos. Los mossos interceptaron al investigado 'in fraganti' a la salida del establecimiento con otras dos cajas más sustraídas, donde lo detuvieron.

El detenido pasó a disposición judicial el pasado 18 de abril. Los Mossos de Sant Martí solicitaron a la autoridad judicial una orden de alejamiento para este tipo de establecimientos. Un juzgado ha acordado concederla para cualquier de los establecimientos que tiene una cadena de juguetes en Barcelona durante un período de 6 meses y no podrá acercarse a menos de 500 metros.