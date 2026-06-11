Gonzalo Barquilla 11 JUN 2026 - 14:12h.

Este jueves se han conocido nuevos detalles sobre el presunto asesinato de David Salazar Expósito en Badajoz

Juanfran, el encargado de la tienda a la que David Salazar fue a comprar, se derrumba y lleva a los agentes hasta el cuerpo

Compartir







La Policía Nacional mantiene abierta la investigación del crimen de David Salazar Expósito, el vecino de 33 años de Badajoz que desapareció el pasado domingo y cuyo cuerpo fue hallado este pasado miércoles con signos de violencia en un camino de tierra ubicado entre las barriadas de Cerro de Reyes y Tulio. Juanfran, el encargado de la tienda a la que David acudió a comprar dulces para sus tres hijos y de la que no habría llegado a salir, permanece detenido tras confesar su autoría y guiar a los agentes hasta el lugar donde se encontraba el cuerpo, como reveló en exclusiva este medio.

Los investigadores tratan de esclarecer ahora todas las circunstancias de los hechos. Según ha podido saber este jueves la web de 'Informativos Telecinco' a través de la plataforma Adonay, el presunto autor de la muerte habría empleado "un martillo" para acabar con la vida de la víctima y habría "desmembrado el cuerpo" antes de ocultar los restos. Los agentes siguen analizando las cámaras de seguridad cercanas al establecimiento e inspeccionando de forma exhaustiva el local para obtener nuevas pistas.

PUEDE INTERESARTE Un joven hallado muerto en el río de Badajoz en febrero fue vinculado con un robo de armamento: se había escondido de la policía

Juanfran habría introducido los restos mortales en varias bolsas

Juanfran, como destacó la franquicia Horno Extremeño a este medio, era arrendatario de una tienda con esta licencia en la calle Luis Andreu Fernández Molina. Estaba denunciado por la empresa, tenía una orden de desahucio por impago y un juicio fijado para el próximo mes de octubre por esta situación. Las pesquisas apuntan a que los hechos se habrían producido en el interior del local. No obstante, los investigadores siguen tratando de esclarecer si el acusado utilizó su coche para trasladar los restos (que habría introducido en varias bolsas).

PUEDE INTERESARTE La UCO ya usó en el caso de Manuela Chavero la táctica que acabó destapando el crimen de Francisca Cadenas

Ya se informó que su vehículo había sido confiscado incluso antes de su detención y que se buscaban muestras biológicas en el mismo. Entre las hipótesis que se barajan figura un posible móvil económico. Este medio ya informó de que, según el entorno de la víctima, Juanfran mantenía una deuda con David.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

La familia de David se reúne en una iglesia de Badajoz para darse apoyo

La familia de David recibió la peor de las noticias después de cuatro días de incertidumbre. Desde el inicio habían señalado que era imposible que hubiera salido de la tienda, ya que las cámaras de un bar colindante no le habían grabado. Además, descartaron desde el primer momento que se tratara de una desaparición voluntaria. El entorno del joven organizó batidas con unos 200 voluntarios por diversos puntos de Badajoz y, según han subrayado, el lugar donde apareció el cuerpo ya se había peinado.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Los seres queridos del joven afrontan un momento muy difícil. Tanto este jueves como este viernes se están reuniendo en una iglesia de Badajoz para darse apoyo, a la espera de que concluyan los trabajos forenses. El entierro podría celebrarse el sábado, aunque este dato no está confirmado. La familia de David considera que se trata de un asesinato planificado y premeditado y asegura que estará atenta a la evolución del caso para conocer todos los detalles y reclamar una pena de cárcel cuando llegue el momento del juicio.