Celia Molina 11 JUN 2026 - 11:28h.

Abogados Cristianos ha publicado una emotiva entrevista con Gerónimo Castillo mientras el Congreso debate sobre la eutanasia

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos estudiará si España vulneró el derecho a la vida de Noelia Castillo

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Pocos días después de que el papa León XIV defendiera "el ocaso natural" de la vida en su histórico discurso en el Congreso de los Diputados, la cámara debate este jueves una proposición de ley impulsada por el Parlamento de Cataluña para acelerar al máximo los procedimientos judiciales relacionados con la eutanasia y limitar las posibilidades de recurso.

Conscientes de la intención del Gobierno de seguir defendiendo el derecho a una muerte digna, la asociación Abogados Cristianos ha publicado una emotiva entrevista con Gerónimo Castillo, padre de Noelia Castillo, la joven de 24 años que recibió la eutanasia el pasado 26 de marzo, avalada por el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional, que no aceptaron a trámite los recursos presentados por su familia.

"Yo no quiero que haya más Noelias"

Fue él mismo el primero que intentó frenar legalmente la intención de su hija de marcharse de este mundo, tras haber sido víctima de una agresión sexual grupal y haberse intentando suicidar lanzándose desde un quinto piso. La caída no mató a la joven, pero sí le causó una lesión medular que la dejó parapléjica y con dolores severos crónicos, con los que, según su propio testimonio, ya no podía convivir.

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Sabiendo lo que se debate hoy en el Congreso, su padre, que ha desmentido que no tuviera una relación cercana con su hija, ha dicho:

"No quiero que haya otra Noelia, como ha pasado con mi hija. Quiero que las entidades, los médicos, los sanitarios, todo este protocolo, se considere hacerlo de otra manera porque yo, como muchas familias, pensamos que con Noelia se ha hecho una injusticia. El trabajo de curar su enfermedad, sí, se ha hecho, pero se podían haber puesto más medios. En cambio, para la eutanasia, para quitarse el problema de encima, sí que han sido eficaces, súper eficaces", lamenta Gerónimo en el vídeo.

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"A nosotros nos llevaron a otra sala para que muriera"

"Mi hija no ha tenido que hacer un gran esfuerzo para convencer a los médicos profesionales de la Generalitat y creo que, con 24 años, les engañó a todos muy bien. Y ellos se dejaron engañar. Ella tenía que haber recibido más atención por parte de la medicina, de la psiquiatría. Solo gracias a la intervención de Abogados Cristianos, pudo vivir unos años más", añade en la entrevista.

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En cuanto al papel que él trató de abanderar para frenar el objetivo final de Noelia, también ha dicho: "Tendrían que escuchar más a los padres, a mí nunca me han querido escuchar. Cuando venían a visitarla para estudiar su caso, me echaban de la habitación. Hay más nenas y nenes como Noelia, y hay que ayudarles. Y, cuando tienen 23, 24 años, hay que darlo todo. No la pude ver en la caja. Tampoco pude hacer más por su vida", ha confesado, visiblemente emocionado.

Y, aunque Noelia dijera en sus entrevistas que ya no tenía contacto con su padre, él ha negado la mayor: "Yo hubiera sido el hombre más feliz si ella hubiera decidido quedarse, la hubiera cuidado hasta el final de mis días. Cuando yo comencé a parar su proceso de eutanasia, ella ya me apartó de su vida. Ya solo me quería para lo necesario, pero no quería que yo fuera todos los días a verla. Hasta el último momento, todos los miembros de la familia mantuvimos la esperanza de que no lo hiciera. Hasta el mismo momento en el que nos sacaron la habitación y nos llevaron a otra sala para que ella ya muriera", ha concluido.