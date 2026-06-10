Muere ahogado un niño de 2 años en una piscina hinchable en un domicilio de Almazán, Soria

El menor fue trasladado hasta el Centro de Salud de la localidad donde, tras hora y media intentando reanimarlo, no pudieron hacer nada por su vida

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Un niño de dos años ha perdido la vida ahogado en la piscina hinchable de su vivienda en la localidad soriana de Almazán. Los hechos ocurrieron en la tarde del martes 9 de junio cuando el menor, que jugaba junto a otros amigos, cayó en el interior de la piscina donde fue encontrado ahogado, según ha apuntado el subdelegado del Gobierno en Soria, Miguel Latorre.

La Guardia Civil y el Sacyl se trasladaron hasta el lugar del accidente. El menor fue trasladado hasta el Centro de Salud de la localidad donde, tras hora y media intentando reanimarlo, no pudieron hacer nada por su vida.

Latorre ha informado de que estaba previsto que este miércoles hicieran la autopsia y previsiblemente este jueves será el funeral en la localidad soriana. La Policía Judicial y la Guardia Civil están a cargo de la investigación.