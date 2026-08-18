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Sucesos

Muere un ciclista en Xinzo de Limia, Ourense, tras sufrir una caída

Ambulancia del 061 de Galicia
El hombre falleció tras recibir los primeros auxilios del personal de emergencias. 061 Galicia
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Un ciclista ha fallecido este martes en Xinzo de Limia (Ourense) tras sufrir una caída, según informa el 112 Galicia.

Alrededor de las nueve de la noche, un particular comunicó al teléfono de emergencias este accidente y que el ciclista se encontraba inconsciente en el lugar de Manga de Arriba, parroquia de Lamas.

El personal de emergencias se desplazó hasta el lugar, pero el hombre acabó falleciendo tras recibir los primeros auxilios. 

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