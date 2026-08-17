Colombia se centra en sacar cuerpos bajo escombros sin esperanzas de hallar supervivientes

Las familias colombianas afectadas por el terremoto denuncian la falta de medios: "Se están pudriendo los cadáveres"

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Una semana después del potente terremoto que sacudió Colombia, las autoridades han actualizado la cifra de fallecidos a 289, cinco menos de los que había informado anteriormene y ha elevado a 4.147, el número de heridos. La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) ha confirmado este balance, revisando al alza el número de desaparecidos de 143 a 194. Mientras tanto, las labores de emergencia entran en una nueva fase, con los equipos de rescate centrados en recuperar los cuerpos de las víctimas que permanecen bajo los escombros.

La UNGRD justifica el menor número de fallecidos en el hecho de que "se están cotejando los reportes iniciales, mayormente verbales, con los registros oficiales de Fiscalía, Medicina Legal y organismos de socorro para evitar duplicados".

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Los cálculos por daños materiales han sido revisados con un "aumento considerable" tras nuevos reportes emitidos por el departamento del Tolima, en el centro-oeste del país, y debido a la incorporación de más municipios a la consolidación de datos.

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La devastación material, peor de lo calculado inicialmente

La UNGRD, que cifra en 472 los municipios afectados y en 185.996 las personas damnificadas por el devastador terremoto, ha confirmado que 127.608 viviendas se encuentran averiadas, 26.392 destruidas y 197 edificios colapsados.

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En Cali, una de las ciudades más afectadas, los equipos de emergencia trabajan ya en la recuperación de las víctimas localizadas bajo los escombros.

A ello se suman 304 centros de salud, 3.207 centros educativos, 4.059 centros comunitarios, 410 vías, 95 acueductos, 48 puentes vehiculares, trece puentes peatonales y cinco aeropuertos afectados.

El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, por su parte, ha identificado un total de 288 de los 298 cuerpos recibidos, entre ellos 21 menores.

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Las labores de emergencia entran en una nueva fase, con los equipos de rescate centrados en recuperar los cuerpos de las víctimas que permanecen bajo los escombros mientras las autoridades comienzan a preparar la reconstrucción de las zonas devastadas.

La magnitud de la tarea empieza a hacerse más visible en lugares como Cali, donde ya se han retirado más de 18.000 toneladas de escombros, según la Alcaldía, pero también en municipios rurales donde la ayuda todavía no ha llegado de forma suficiente.

La emergencia entra así en una nueva etapa, marcada por el duelo y la recuperación, pero también por el desafío de reconstruir las zonas más golpeadas del país.