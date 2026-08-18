Última hora del nuevo terremoto en Granada de magnitud 4,8 | Hasta siete réplicas en solo dos horas: hospitalizada una menor herida
El nuevo temblor ha tenido lugar a las 10:37 horas de este martes con epicentro a 0 kilómetros de profundidad en Gójar
Un terremoto de 4,8 sacude a Granada, otra vez alertada por fuertes temblores y entre réplicas de 4,2
GranadaLa tierra ha vuelto a temblar en Granada este martes 18 de agosto. El nuevo seísmo ha afectado al área metropolitana de la capital oriental de Andalucía con una magnitud de 4,8 y epicentro en el municipio de Gójar. Se trata de un temblor superficial que sucede al, registrado en la madrugada del viernes 14 al sábado 15 de 4,8 con epicentro en Alhendín.
El seísmo ha tenido varias réplicas ya registradas por el IGN, en concreto a las 10,53 horas con un cálculo provisional de magnitud de 4 y epicentro en Armilla que ha sido especialmente sentida de nuevo por la población en todo el área metropolitana, y otros temblores también con mediciones previsionales en Padul y Las Gabias, en estos casos de 2,9 y 2,6.
Momentos clave
Sentido un terremoto de magnitud 4,7 con epicentro en Gójar, Granada
El Instituto Geográfico Nacional (IGN) ha registrado un terremoto de magnitud 4,7 y con epicentro en Gójar, Granada, inicialmente ubicado en la vecina localidad de Alhendín, donde en la madrugada del sábado otro seísmo de magnitud 5 provocó daños materiales en la Vega sur.
Atendidos una docena de casos sanitarios, la mayoría relacionados con crisis de ansiedad, alguna caída y tres heridos
La Junta de Andalucía, a través de su consejero de Emergencias, Antonio Sanz, ha informado de que ya se han atendido una docena de casos sanitarios, la mayoría relacionados con crisis de ansiedad, alguna caída y tres heridos --entre ellas una menor-- leves a consecuencia de cascotes o cristales caídos.
La Alhambra activa su protocolo de revisión tras el terremoto de este martes
El personal de la Alhambra está inspeccionando el complejo monumental después del terremoto de magnitud 4,6 registrado este martes en Granada. La dirección del monumento activó de inmediato el protocolo de seguridad, que incluyó la evacuación de la Alcazaba y la suspensión temporal del acceso a los Palacios Nazaríes. A las 11:45 horas quedó completada también la salida ordenada del Generalife y de los jardines interiores.
Los equipos de conservación trabajan ahora en la revisión del recinto, apoyados por especialistas de la Universidad de Granada, con el objetivo de detectar posibles daños y garantizar la estabilidad de las estructuras. La dirección del Patronato evalúa las condiciones de seguridad y decidirá en las próximas horas si procede el cierre del conjunto monumental o una reapertura parcial.
Todo el personal del recinto se mantiene en zonas seguras mientras se monitoriza la evolución de la actividad sísmica y se determina el siguiente paso en el protocolo de actuación.
Atascos en varias carreteras de salida en Granada tras el nuevo terremoto de 4,8 y las constantes réplicas
Los nuevos terremotos registrados este martes en Granada han provocado una importante salida de vecinos desde la ciudad ante el temor a nuevas réplicas. Ese desplazamiento repentino ha generado importantes retenciones en las principales vías de salida de la capital, especialmente en la GR‑30 y la A‑44, con tráfico lento en zonas como Armilla, Ogíjares, Gójar, Alhendín, Cozvíjar y Dúrcal. La situación se ha agravado conforme los vehículos se acercaban a Salobreña, donde los atascos han sido más intensos, informa El Ideal de Granada.
La N‑340 también ha sufrido detenciones en dirección a Almuñécar debido al elevado volumen de coches que abandonan la ciudad. Un trayecto que habitualmente se completa en unos 50 minutos supera ahora la hora de duración, dejando largas aglomeraciones en las carreteras y evidenciando el impacto del miedo y la incertidumbre tras los seísmos con epicentro en Gójar, Armilla, Alhendín y Padul.
Metro de Granada reduce la velocidad de sus trenes por el terremoto
Metro de Granada ha reducido la velocidad de sus trenes tras los seísmos que se vienen sucediendo en la mañana de este martes en la capital y el área metropolitana con un pico máximo de un terremoto de magnitud 4,8 mbLg registrado por el IGN a las 10,37 horas con epicentro en Gojar y con varias réplicas.
"Debido al seísmo que se ha producido, por motivos de seguridad, reducimos la velocidad a 30km/h lo que puede provocar retrasos leves en toda la línea", señala la publicación de Metro de Granada en su perfil oficial en redes sociales consultado por Europa Press.
Este transporte metropolitano de Granada y su cinturón recorre diversos tramos en las localidades de Albolote, Maracena, Granada capital y Armilla. Además, desde este pasado lunes, Metro de Granada mantiene su estación de Alcázar Genil, en la capital, no accesible para personas con movilidad reducida, toda vez que se están revisando las instalaciones debido al episodio sísmico.
Trasladada a un hospital la menor herida en los terremotos de este martes en Granada
Tres personas han resultado heridas de carácter leve por la serie de terremotos que se repiten este martes en Granada, según ha informado el consejero andaluz de Emergencias, Antonio Sanz, quien ha detallado que uno de ellos es una menor que ha sido trasladada hasta un centro hospitalario.
En declaraciones a los medios en Almonte (Huelva), el vicepresidente primero de la Junta y titular de Presidencia, Sanidad y Emergencias ha avanzado que la administración autonómica sigue recabando información para poder ofrecer más detalles sobre lo ocurrido.
Desde las 10:53, la tierra no deja de temblar en Granada con hasta siete réplicas tras el terremoto de 4,8
Granada y su provincia no dejan de experimentar constantes temblores de tierra. Desde primera hora de esta mañana se suceden las réplicas del terremoto principal con epicentro en Gójar a 0 kilómetros de profundidad.
Meteo Ávila ha compartido un resumen de los principales sismos y réplicas vividos en esta provincia andaluza en las últimas horas.
CCOO habilita un canal para atender los accidentes laborales derivados de los terremotos
El sindicato CCOO en Granada pone a disposición de los trabajadores su gabinete de salud laboral y sus servicios técnicos-jurídicos para canalizar incidencias y accidentes de trabajo derivados de los terremotos que han sacudido la provincia granadina desde el pasado 15 de agosto; los últimos, este mismo martes.
Desde CCOO, instan a las administraciones públicas y a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social que "redoblen la vigilancia en los centros de trabajo para prevenir cualquier daño derivado de los episodios sísmicos que está sufriendo nuestra provincia".
Igualmente, "exige" al empresariado granadino que los centros de trabajo, instalaciones y equipos potencialmente afectados "sean comprobados antes de exponer nuevamente a la plantilla a un entorno laboral que pueda haber cambiado, y se implanten medidas preventivas como puede ser la modalidad de teletrabajo en los puestos que sea viable organizativamente".
Los terremotos registrados en Granada "pueden generar o agravar riesgos en los centros y lugares de trabajo, por lo que resulta necesario extremar las medidas preventivas y comprobar las condiciones de seguridad antes de continuar determinadas actividades", ha advertido el sindicato en una nota.
Las redes se llenan de vídeos con los efectos en edificios de los nuevos terremotos de Granada
El nuevo temblor que ha sufrido granada este martes 18 está dejando numerosas imágenes de edificios afectados por el seísmo y sus constantes réplicas. Algunas de ellas resultan especialmente llamativas por los daños causados en fachadas y cornisas:
Juanma Moreno pide "máxima prudencia" por los terremotos que se repiten en Granada
El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha pedido "máxima prudencia" ante los terremotos que se han vuelto a registrar este martes en el área metropolitana de Granada, donde esta mañana se han sucedido varios temblores por encima de la magnitud 4.
"Los expertos señalan que es posible que los movimientos sísmicos y las réplicas continúen en la zona, y es importante conocer cómo debemos actuar en estas situaciones. Sigamos los consejos y mantengamos la serenidad, por favor", ha indicado el presidente andaluz a través de su cuenta de la red social X.
Moreno ha compartido una publicación de la Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA 112) en el que, además de distintos consejos, indican que se han recibido decenas de llamadas que informan de desprendimientos y grietas.
Geólogos dicen que el sismo de Granada está "dentro de lo normal": "Una falla puede no liberar toda la energía de golpe"
La presidenta del Ilustre Colegio Oficial de Geólogos, Nieves Sánchez Guitián, ha señalado que el nuevo terremoto que se ha registrado este martes en Granada --de magnitud de 4,7 y epicentro en Gójar-- "entra dentro de lo normal". El sismo sería el segundo terremoto más intenso desde el comienzo del episodio sísmico el pasado viernes 14 de agosto, tras el terremoto de 4,8 registrado en la madrugada del sábado 15 de agosto con epicentro en Alhendín.
"Entra dentro de lo normal. Una falla no libera necesariamente toda la energía de golpe, sino que en este caso la va liberando en un tiempo más largo y sucesivamente. Está claro que es el mismo sitio, la misma falla, la misma zona geológicamente hablando. Esa tensión acumulada se va liberando de forma sucesiva y eso es positivo porque de esa manera los daños son menores", ha explicado en declaraciones a Europa Press.
A su juicio, hay que revisar "cuanto antes" la calificación de los inmuebles que ya se hubieran visto dañados por el primer terremoto, ya que en el caso de haberse producido alguna grieta esta puede ir a más. "Es importante hacer una revisión de esas estructuras cuanto antes para valorar en qué medida la posibilidad de futuros pequeños terremotos también pudiera acabar dañando algo más", ha recalcado.
El Ayuntamiento de Granada cierra edificios municipales y no tiene constancias de daños estructurales severos en edificios
El Ayuntamiento de Granada ha decretado el cierre "temporal" de "todos los edificios e instalaciones municipales abiertos al público" tras los terremotos que se han sucedido en la mañana de este martes.
En un primer balance muy inicial, la primera edil ha confirmado daños en cornisas pero los servicios municipales están desplegados para realizar una "revisión exhaustiva" de edificios a fin de comprobar cuáles han sido las consecuencias de estos nuevos terremotos. Daños estructurales severos "no tenemos constancia", ha puntualizado Carazo, que tampoco tiene constancia de heridos en la capital.
Entre los edificios que se han revisado están cuatro colegios con servicio de ludoteca este verano. No sufren daños preocupantes por lo que el servicio se podrá seguir ofreciendo. En los próximos días, todos los centros educativos serán inspeccionados para garantizar la seguridad en el comienzo de curso.
María Jesús Montero apela a la "tranquilidad" tras el nuevo terremoto en Granada y pide "seguir atentos a las indicaciones"
La secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, ha querido transmitir "un mensaje de tranquilidad" a los ciudadanos de Granada tras registrarse este martes un nuevo terremoto de magnitud 4,7 que se ha sentido en la ciudad y su área metropolitana.
"Queremos transmitir nuestra solidaridad y dar un mensaje de tranquilidad sabiendo que los técnicos están al frente de la monitorización de esta situación y, por supuesto, rogando como siempre que ante cualquier eventualidad se sigan las instrucciones de los cuerpos de fuerzas de seguridad", ha señalado en una atención a los medios en Málaga.
Así se ha vivido el nuevo terremoto de Granada y sus réplicas: "El primero ha sido muy largo. Temblaba todo"
Desalojados "temporalmente" los Palacios Nazaríes y la Alcanzaba de la Alhambra por nuevo terremoto en Granada
El Patronato de la Alhambra ha desalojado de manera preventiva los Palacios Nazaríes y la Alcazaba y ha interrumpido la visita pública en estos espacios por los terremotos de hasta magnitud 4,7 registrados este martes en Granada.
Según han informado a EFE fuentes del monumento, históricamente el más visitado del país, un equipo está analizando la situación de manera continuada y ha decidido de momento desalojar de manera preventiva la Alcazaba.
También se han interrumpido las visitas a los Palacios Nazaríes, aunque por ahora sí continúan con normalidad en el Partal y el Generalife mientras los especialistas evalúan el impacto de los seísmos.
Por otro lado, la Diputación de Granada ha informado en un comunicado de que, ante los seísmos de este martes y como medida preventiva, ha cerrado al público todos sus edificios administrativos, los museos y la ciudad deportiva de Armilla.
Solo mantendrá operativos los centros asistenciales dependientes de la Administración provincial para garantizar que se presten de manera adecuada los servicios a sus usuarios.
La misma medida ha tomado el Ayuntamiento de Granada, que ha acordado con carácter preventivo el cierre temporal de todos los edificios e instalaciones municipales abiertos al público.
Permanecerán plenamente operativos los servicios de emergencia y atención asistencial, así como aquellos centros y dispositivos municipales que prestan una atención directa y esencial a la ciudadanía.
La Junta confirma tres heridos leves, uno trasladado el hospital, tras el nuevo terremoto en Granada
El vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, ha confirmado que tres personas han resultado heridas a consecuencia de un nuevo terremoto de magnitud 4,6 registrado este martes en Granada y su área metropolitana.
Según ha informado en una atención a los medios, los tres heridos son de "carácter leve" y uno de ellos, una joven menor de edad, ha sido trasladada al hospital.
La Junta mantiene activado en fase de emergencia, situación operativa 1, el Plan de Emergencia de Andalucía ante el riesgo sísmico en Granada desde el seísmo del pasado viernes de magnitud 5 con epicentro en la localidad granadina de Alhendín.
Sanz ha señalado que se va a convocar el comité asesor del plan de emergencia por riesgo sísmico de "manera inminente".
Varias réplicas del terremoto en Alhendín, Las Gabias y Gójar
El seísmo ha tenido varias réplicas intensas que han sido especialmente sentidas de nuevo por la población en todo el área metropolitana. Se trata de seismos ya registrados con cálculos revisados por el IGN, como uno a las 11,34 horas con epcicentro en Alhendín de 4,2; y otro a las 10,53 horas con magnitud de 4 y epicentro en Churriana de la Vega.
Según la información del IGN, otras réplicas con cálculos ya revisados han tenido lugar en Alhendín (magnitud 2,8) a las 10,43 horas; en Las Gabias (magnitud 2,6) a las 10,47 horas; en Gójar (magnitud 2,9) a las 10,57 horas.
Despliegue de servicios municipales para evaluar consecuencias en viviendas tras el nuevo terremoto
La alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, ha confirmado que "todos" los servicios municipales están desplegados en la ciudad para evaluar las consecuencias en edificios y viviendas del nuevo terremoto registrado este martes y que se ha sentido en Granada capital y en el área metropolitana.
En un mensaje publica en la red social X recogido por Europa Press, Carazo ha pedido "seguir las recomendaciones" de los canales oficiales y ha recordado que el plan local de emergencias por seísmos continúa activado.
Desde la Policía Local, se ha pedido a los ciudadanos "mantener la calma" y "no permanecer junto a edificios por posibles caídas de elementos"."Si no existe una situación de riesgo o emergencia real, eviten llamar al 112 para no saturar las líneas y poder atender a quienes necesitan ayuda urgente".
Sentido un terremoto de magnitud 4,7 con epicentro en Gójar, Granada
El Instituto Geográfico Nacional (IGN) ha registrado un terremoto de magnitud 4,7 y con epicentro en Gójar, Granada, inicialmente ubicado en la vecina localidad de Alhendín, donde en la madrugada del sábado otro seísmo de magnitud 5 provocó daños materiales en la Vega sur.