El nuevo temblor ha tenido lugar a las 10:37 horas de este martes con epicentro a 0 kilómetros de profundidad en Gójar

Un terremoto de 4,8 sacude a Granada, otra vez alertada por fuertes temblores y entre réplicas de 4,2

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GranadaLa tierra ha vuelto a temblar en Granada este martes 18 de agosto. El nuevo seísmo ha afectado al área metropolitana de la capital oriental de Andalucía con una magnitud de 4,8 y epicentro en el municipio de Gójar. Se trata de un temblor superficial que sucede al, registrado en la madrugada del viernes 14 al sábado 15 de 4,8 con epicentro en Alhendín.

El seísmo ha tenido varias réplicas ya registradas por el IGN, en concreto a las 10,53 horas con un cálculo provisional de magnitud de 4 y epicentro en Armilla que ha sido especialmente sentida de nuevo por la población en todo el área metropolitana, y otros temblores también con mediciones previsionales en Padul y Las Gabias, en estos casos de 2,9 y 2,6.