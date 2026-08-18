Distintas barriadas onubenses permanecen bajo un dispositivo especial de seguridad mientras los autores del tiroteo mortal permanecen a la fuga

El triple crimen de Isla Cristina apunta a una guerra entre clanes: dos víctimas eran familiares de 'El Baba', enfrentado a 'los Moriña'

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HuelvaLa localidad onubense de Isla Cristina continúa marcada por el triple crimen perpetrado en la noche del domingo, 16 de agosto, por dos individuos encapuchados que, desde una motocicleta, abrieron fuego en plena calle desatando la alarma en la barriada de El Rocío. Mataron a tres personas: una mujer de 39 años, embarazada de ocho meses; su madre, de 62; y un menor de 16 años que pasaba por la zona en ese momento. Tan solo iba a ver a su novia y no tenía ningún parentesco con las víctimas ni tampoco ninguna relación con los clanes que están siendo investigados por las autoridades ante la hipótesis principal de que todo se trate de un ajuste de cuentas por un crimen que se remonta dos años atrás.

Los asesinos, que huyeron inmediatamente del lugar y se dieron a la fuga tras dejar allí los tres cuerpos yaciendo en el suelo, atentaron contra media familia del conocido como ‘El Baba’, individuo que está acusado de un tiroteo mortal ocurrido en septiembre de 2024 en la barriada de El Torrejón, el cual se saldó con un muerto y dos heridos. ‘El Baba’ se dio también a la fuga, pero semanas después fue localizado y detenido en Gijón, Asturias.

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La hipótesis del ajuste de cuentas en el tiroteo de Isla Cristina

Por esos hechos, y por lo acontecido el domingo, aunque la investigación permanece bajo secreto de sumario, la principal hipótesis de lo ocurrido apunta directamente hacia el ajuste de cuentas entre dos clanes rivales vinculados además al narcotráfico.

Los dos encapuchados que abrieron fuego el domingo mataron concretamente a la madre de ‘El Baba’ y a su hermana embarazada. Además, dejaron dos heridos: un hijo de esta última, de 18 años, –sobrino de ‘El Baba’–, herido muy grave, y otro menor que, –como Hugo, el adolescente de 16 años que pasaba por allí justo en ese momento y al que arrebataron la vida en la ráfaga de disparos–, no tenía nada que ver con el enfrentamiento entre clanes. En su caso, resultó herido por un impacto de bala en la pierna, si bien está estable y fuera de peligro.

Ante estos hechos, las pesquisas policiales se dirigieron pronto hacia la rivalidad entre el clan de ‘El Baba’, –‘los Salazar’–, y –los Moriña–, retrotrayéndose a los hechos acontecidos en el crimen de aquel 2024; un suceso tras el cual, además, en las semanas posteriores se registraron varios tiroteos adicionales de represalia o amedrantamiento en el barrio que después se trasladaron a Isla Cristina, donde se refugiaron varios familiares del agresor.

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Además, en la sucesión de este tipo de episodios, se produjeron más tarde detenciones en mayo de 2025 por disparos desde azoteas y tuvo lugar un posterior tiroteo en julio de ese año con un fallecido.

Por eso, la Guardia Civil, que sigue trabajando en el caso sin descartar ninguna hipótesis y que a lo largo de este tiempo ha tenido que desplegar distintos dispositivos, baraja desde el principio que todo pueda ser un ajuste de cuentas.

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Dispositivos especiales de vigilancia en barriadas y tanatorios ante el temor a represalias

Ante la situación, en Isla Cristina reina una inquietud que se ha trasladado a distintas barriadas y que afecta incluso a Huelva capital, con un dispositivo especial para tratar de evitar que escale el enfrentamiento y la violencia entre los implicados, con los responsables del triple crimen aún a la fuga.

En consecuencia, la Subdelegación del Gobierno en Huelva ha confirmado la activación preventiva de operativos de vigilancia también de la Policía Nacional en las barriadas de El Torrejón, –el escenario del tiroteo de 2024–, y Pérez Cubillas en Huelva capital; puntos escogidos intencionadamente por las vinculaciones familiares de los clanes que se considera que estarían implicados en los hechos.

Además de todo ello, también se han dispuesto dispositivos de vigilancia especial en las inmediaciones de los tanatorios para evitar cualquier tipo de incidente mientras se aguarda a las autopsias por parte del Instituto de Medicina Legal.

La búsqueda de los dos encapuchados, autores del triple crimen de Isla Cristina

En plena conmoción y alerta por lo ocurrido, los investigadores, en paralelo, siguen en la búsqueda de los responsables del tiroteo mortal, que sobre la misma moto desde la que abrieron fuego emprendieron la fuga.

En su huida, y con el propósito de “despistar” a los agentes, tal como ha confirmado el alcalde de Isla Cristina, Jenaro Orta, llegaron a quemar el vehículo en unos pinares próximos a un camping, ocasionando con ello un conato de incendio que obligó a todos en las inmediaciones a intervenir, así como al cuerpo de bomberos, también presentes en el lugar para extinguir el fuego.

En el marco de esos acontecimientos, además, y según refiere el medio Huelva Información, se encontró la motocicleta quemada junto a un fusil AK-47.

Ante la ausencia de pistas sobre su paradero, la subdelegada del Gobierno, María José Rico, ha informado también de un “amplio despliegue” de seguridad en el que la Guardia Civil ha activado un dispositivo “muy potente” con el objetivo de encontrar a los autores del triple crimen.

Para ello, han “cerrado perimetralmente” el término municipal, aumentando la “vigilancia en las fronteras limítrofes”. No obstante, y dado el tiempo transcurrido, se teme que estén ya lejos del radio donde se produjeron los hechos. Por eso, al mismo tiempo, las autoridades han recordado que, ante cualquier pista o información que pueda ser de ayuda, se puede contactar de forma confidencial a través del 062 o en dependencias policiales.