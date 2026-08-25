Un hombre de 40 años de edad ha sido detenido en Irun (Gipuzkoa) acusado de una supuesta agresión sexual

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Un hombre de 40 años de edad ha sido detenido en Irun (Gipuzkoa) acusado de una supuesta agresión sexual cometida contra una mujer en un local de alterne de la localidad fronteriza y golpear a otra que intentó ayudar a la víctima.

Según han informado desde el Departamento vasco de Seguridad, el arresto, practicado por la Ertzaintza, en colaboración con la Policía Municipal de Irun, se produjo este pasado lunes, pasadas las tres de la tarde, en el barrio Azken Portu, tras una llamada de alerta y los gritos desgarradores de auxilio que se escucharon de la otra mujer que intentó ayudarla.

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Una vez desplazados al lugar indicado, los agentes fueron informados de que un hombre había agredido sexualmente a una mujer, y además le había impedido abandonar el lugar. La víctima, de 27 años, pidió auxilio y otra mujer acudió a ayudarla. Esta última fue golpeada en las costillas por el presunto autor de los hechos.

Llevaba miles de euros en metálico cuando fue detenido

Los ertzainas detuvieron al sospechoso, de 40 años, acusado de los delitos de agresión sexual, detención ilegal y lesiones. El hombre llevaba encima además 12.000 euros en metálico. Esta sería su primera detención por parte de la Ertzaintza. El detenido fue trasladado a dependencias policiales y, una vez concluidas las diligencias, será puesto a disposición judicial.

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Cuando fue detenido, portaba 12.000 euros en metálico. Según ha informado el Departamento vasco de Seguridad y confirma ‘Diario Vasco’, los gritos de auxilio de la víctima provocaron que otra mujer, de 24 años y también de origen latinoamericano, acudieron a socorrerla. El agresor al recibió a golpes, causándole graves lesiones en las costillas.

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Agentes de a Ertzainetxea de Irun procedieron a la detención del presunto autor y el hombre fue trasladado a dependencias policiales para realizar diligencias correspondientes, tras las cuales pasarán a disposición judicial.