Europa Press 25 AGO 2026 - 12:21h.

La Policía Nacional ha detenido a dos hombres en el distrito Norte de la ciudad de Granada por presuntamente extorsionar a un hombre de 54 años con discapacidad física que vive en la calle

La víctima interpuso hasta tres denuncias sobre los autores de los hechos que incluso le habrían intimidado y amenazado con un arma blanca para sustraerle todo el dinero que llevaba encima

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Dos hombres han sido detenidos por la Policía Nacional en el distrito Norte de la ciudad de Granada por presuntamente extorsionar a un hombre de 54 años con discapacidad física que vive en la calle. Según la denuncia, en numerosas ocasiones le habrían abordado para robarle todo lo que llevaba encima, llegando a exigirle un pago de dinero periódico e incluso a amenazarle con una navaja en el cuello.

Según el relato policial, los hechos se remontan al mes de junio cuando la Policía Nacional tuvo conocimiento de los mismos a través de la denuncia interpuesta por una persona "sin hogar".

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En ella hablaba de una presunta extorsión que venía sufriendo por parte de tres hombres que estaban asentados en la zona norte de Granada. Estos amenazaban y robaban a la víctima aprovechándose de su situación de vulnerabilidad por su adicción a las drogas, así como por la discapacidad física que sufre.

Uno de los autores de los hechos en prisión

La víctima interpuso hasta tres denuncias sobre las diferentes situaciones sufridas en plena calle con estas personas, teniendo bastante temor a los autores, que incluso le habrían intimidado y amenazado con un arma blanca para sustraerle todo el dinero que llevaba encima.

Tras la investigación, se logró identificar a los autores de los hechos. Dos de ellos han sido localizados e identificados en el asentamiento donde habitan en el distrito Norte de Granada. Se trata de dos varones de 46 y 32 años con antecedentes policiales previos.

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Tras ser puestos a disposición judicial, el Juzgado de Guardia decretó prisión para uno de los autores, concretamente el que amenazó con una navaja a la víctima para sustraerle el dinero que llevaba encima.