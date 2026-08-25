Manuel Pimentel Málaga, 25 AGO 2026 - 12:04h.

La Policía Nacional ha detenido a tres personas tras desmanter dos puntos de droga en Málaga: uno de ellos usaba el buzón de un bloque de pisos del centro de Málaga como punto de intercambio

En el segundo caso, el presunto traficante realizaba las transacciones sin disimulo alguno: en plena calle y delante de todos

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La Policía Nacional ha desmantelado en Málaga dos puntos de venta de estupefacientes en la capital, uno de ellos operaba mediante un sistema de intercambio en el buzón de una comunidad de propietarios para dejar la droga y recoger el dinero.

Durante la operación, los agentes han detenido a tres personas, dos de las cuales han ingresado en prisión provisional. Ambos puntos de venta eran "muy activos". Uno de ellos se situaba en la zona centro de la capital y el otro, en el distrito de Carretera de Cádiz.

Droga en buzón

La investigación comenzó a raíz de las múltiples quejas de los vecinos de un bloque de viviendas del centro capital malagueña, a los que les llamó la atención al constante ir y venir de personas ajenas al edificio de la comunidad.

Allí estaba el 'buzón de la droga' y todos los días acudían personas para utilizarlo como punto de intercambio. El procedimiento era peculiar, ya que no se realizaba la transacción directa y física entre dos partes, sino a través de un buzón de la comunidad.

La persona al frente del negocio ilícito dejaba las dosis de cocaína, previamente solicitadas, en el interior del buzón, y los compradores dejaban el dinero ya pactado dentro del mismo. Con esta método, el sospechoso intentaba evitar ser sorprendido en plena transacción por la Policía.

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Una vez identificado el presunto responsable del menudeo de droga, fue detenido por los agentes y puesto a disposición judicial, que ha decretado su ingreso en prisión. En el registro de su domicilio, los investigadores se incautaron de 350 gramos de cocaína, más de 9.000 euros en efectivo y dos vehículos de alta gama.

Vendiendo droga sin disimulo

Apenas una semana después del caso, los investigadores desmantelaron un segundo punto de venta situado en un domicilio de la zona de Carretera de Cádiz, en Málaga, aunque esta vez no se preocupaban en disimular la actividad ilegal.

La Policía Nacional identificó a otro sujeto que habitualmente vendía las sustancias estupefacientes en plena vía pública con total descaro y en presencia de otros viandates ajenos a la compraventa de droga.

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Cuando los agentes realizaron las gestiones pertinentes, comprobaron que el sospechoso realizaba el aprovisionamiento en su propio domicilio, donde convivía con su pareja. Tras numerosas vigilancias, se detectó la venta de papelinas, siendo interceptados distintos compradores, a los que se les intervino cocaína y heroína.

Tras el correspondiente registro domiciliario, los agentes se incautaron de 29 papelinas de heroína, 46 papelinas de cocaína base y más de 500 euros en efectivo y procedieron a la detención de un varón, que también ha ingresado en prisión provisinal y una mujer, la pareja de éste.