Claudia Barraso 25 AGO 2026 - 19:05h.

Fue a Málaga a visitar a unos familiares y confesó los episodios que estaba sufriendo desde hace meses

Detenido en Málaga un fugitivo, condenado por abuso sexual a una menor y pornografía infantil en Alemania

Compartir







Una menor ha podido poner fin a su pesadilla después de pasar unos días en casa de unos familiares en Málaga. Lejos de su padrastro, quien se pasó un tiempo abusando sexualmente de ella, y con el apoyo de su tía, puso una denuncia confesando todo lo que había estado sufriendo tiempo atrás.

La justicia ha dado la razón y ha condenado al procesado a cuatro años de prisión según ha confirmado el medio ‘Diario Sur’. Según recoge la sentencia, la menor llevaba cuatro años conviviendo con la madre de la víctima y sus tres hijos en Zaragoza. La víctima no tenía una buena relación con su madre, algo que aprovechó el condenado para acercarse a la niña.

PUEDE INTERESARTE Detenido en Canarias un hombre acusado de cometer ocho delitos sexuales contra menores en Reino Unido

Todo parecía normal hasta que un día, en junio de 2021, el detenido se fue en busca de la menor y la llevo hasta su dormitorio para tener relaciones con ella aprovechando que estaban solos en el domicilio. A pesar de que ella se negó, él la convenció de que los dos se querían y que mantener relaciones era algo normal, prometiéndola que la iba a cuidar.

Toda la manipulación contra su familia

Desde ese momento comenzaron los abusos que cada vez se volvieron mucho más frecuentes. El acusado la manipulaba, diciéndole que no la quería como a sus hermanos y que él era el único que se preocupaba por ella. Según recoge el fallo, la víctima se había enamorado de su padrastro, quien empleaba expresiones de amor romántico y le pedía que no le contase a nadie lo que sucedía entre los dos.

Fue en diciembre cuando la relación con su madre hizo que la menor se fuese a pasar una temporada a Málaga con unos familiares y la tía de la víctima le preguntó por la relación con su padrastro. Entonces ella confesó todo lo que sucedía entre los dos y acompañó a la menor a denunciar los hechos.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Ha tenido que recibir tratamiento psicológico

La niña ha tenido que recibir tratamiento psicológico para poder superar la situación debido a que confesó que se sentía culpable y triste por el impacto familiar que ha tenido la revelación de los abusos, pero tras todo ello, pudo volver a convivir con su madre. Además, el Tribunal Superior de Justicia de Aragón ha confirmado que los hechos han sido condenados en primera instancia por la Audiencia Provincial de Zaragoza.

El acusado ha sido condenado a cuatro años se prisión y un día por autor de un delito continuado de abusos sexuales a un menor, así como la prohibición de acercarse o comunicarse con ella durante 10 años. Cuando cumpla dicha pena, el fallo también ha sumado otros siete años de libertad vigilada.