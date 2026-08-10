Agencia EFE 10 AGO 2026 - 12:43h.

Ha sido detenido en las inmediaciones de una vivienda de alquiler vacacional en Maspalomas y se ha decretado su ingreso en prisión provisional a la espera de la tramitación del procedimiento de extradición

El británico ya había sido arrestado en el Reino Unido por estos hechos y posteriormente puesto en libertad bajo fianza, pero desobedeció la obligación de comparecer ante la autoridad judicial y abandonó el país

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Un ciudadano de Reino Unido ha sido detenido por la Policía Nacional en una vivienda de alquiler vacacional de la zona turística de Maspalomas, al sur de Gran Canaria, según ha anunciado la Jefatura Superior este lunes. El hombre, reclamado por las autoridades de su país, está acusado de ocho delitos de índole sexual contra menores.

En un comunicado explican que el británico había sido arrestado previamente en el Reino Unido por estos hechos y posteriormente puesto en libertad bajo fianza. Sin embargo, desobedeció la obligación de comparecer ante la autoridad judicial y abandonó el país.

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Se ha decretado su ingreso en prisión provisional

Al desconocerse el paradero del acusado, se emitió una Orden Internacional de Detención y Entrega. Sus investigadores tuvieron conocimiento de que podría encontrarse residiendo en el municipio de San Bartolomé de Tirajana, una sospecha que finalmente confirmaron al localizarlo en una vivienda vacacional de la zona de Maspalomas.

Ha sido detenido en las inmediaciones de dicha vivienda sin que se produjeran incidentes, y puesto a disposición de la autoridad judicial competente, quienes han decretado su ingreso en prisión provisional a la espera de la tramitación del procedimiento de extradición solicitado por las autoridades del Reino Unido, tal y como añade la nota.

La Policía Nacional subraya que con esta actuación reafirma su compromiso con la cooperación policial y judicial internacional, una herramienta que, según explican, es esencial para localizar y detener personas reclamadas por otros países, evitando que España pueda ser utilizada como refugio por quienes tratan de eludir la acción de la justicia.