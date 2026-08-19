Claudia Barraso 19 AGO 2026 - 19:16h.

Los agentes estuvieron reanimándole durante más de una hora y media en el suelo de la vivienda donde ocurrieron los hechos

Apuñala a su compañero de piso con un cuchillo de cocina en una casa en Estepona, Málaga

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El hombre presuntamente apuñalado por su compañero de piso y que pudo sobrevivir gracias a las maniobras de reanimación que le realizaron durante más de una hora y media, ha fallecido debido a la gravedad de las heridas que presentaba cuando fue encontrado por los agentes que entraron al domicilio.

La víctima, un hombre de 37 años, fue apuñalado a la altura del corazón, pero los agentes pudieron controlar la hemorragia y estabilizarle hasta ser trasladado al Hospital Regional. Sin embargo, han confirmado su fallecimiento este miércoles, confirmando que su muerte se produjo durante la madrugada y que esta mañana se le practicó la autopsia para certificar las causas de la muerte, según ha revelado 'Malaga Hoy'.

Los hechos ocurrieron pasados las ocho de la tarde en un piso de Estepona. Las primeras investigaciones apuntan a que muy posiblemente se produjese una acalorada discusión entre ambos que acabó con el apuñalamiento de la víctima. Su presunto autor fue detenido momentos después por los agentes y todavía no ha sido enviado a prisión.

El detenido cogió un cuchillo y se lo clavó en el pecho, al lado del corazón

La Policía Nacional ha confirmado que el detenido cogió un cuchillo de cocina y se dirigió directamente hasta el fallecido, clavándoselo en el pecho, a pocos centímetros del corazón. La herida era de tal gravedad que cuando la patrulla consiguió acceder a la vivienda, se encontraron al hombre tendido en el suelo, a punto de fallecer.

Cuando fue trasladado al hospital, los agentes habían conseguido estabilizarle, aunque seguía en estado muy crítico. Pero al cortarle la hemorragia, pudieron conseguir que fuese trasladado al hospital, donde ha permanecido menos de 24 horas hasta fallecer. A pesar de los esfuerzos de los médicos por salvarle la vida, la herida era demasiado profunda y había afectado a sus órganos internos.