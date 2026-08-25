Manuel Pimentel Almería, 25 AGO 2026 - 07:30h.

España acumula 32 localizaciones repartidas en 21 municipios, siendo la provincia de Almería la más afectada, donde su presencia ha aumentado un 125% en una década

La nueva plaga desplaza a otras hormigas en las áreas que coloniza, provocando su desaparición, haciendo retroceder incluso a otras especies invasoras como la hormiga argentina

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Una plaga de hormigas invasoras se expande por Almería, Andalucía y España. Se trata de una especie originaria de Sudamérica, conocida científicamente como Brachymyrmex patagonicus, que ha multiplicado por más de dos su presencia en la provincia en la última década.

Lo que en un principio era un foco localizado, se ha convertido en una expansión que preocupa a los expertos, ya que esta especie exótica es capaz de alterar los ecosistemas locales.

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Según un estudio publicado en el Boletín de la Asociación Española de Entomología, el área ocupada por esta hormiga en Almería ha pasado de 6,8 hectáreas en 2016 a dominar 15,3 hectáreas en 2025, es decir, un incremento del 125% en menos de una década. Además, uno de los puntos más preocupantes es que los investigadores descubrieron que, conforme aumenta el terreno ocupado por esta especie, desaparecen otras hormigas.

Expansión nacional

El foco original de esta plaga de hormigas se localiza en el barrio de Ciudad Jardín de Almería capital, donde fue detectada por primera vez en Europa hace diez años, en 2016.

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Durante esta década, la especie ya se ha ido expandiéndose por toda Almería, incluyendo municipios como Carboneras, Garrucha, Mojácar, Níjar y Roquetas de Mar o en El Ejido, donde los investigadores encontraron una colonia establecida en un terreno sin cultivar de 1,7 hectáreas, lo que demuestra que esta hormiga ha logrado instaurarse tambiérn fuera del entorno urbano.

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Pero el avance imparable de esta hormiga sudamericana va más allá de la frontera almeriense. Se han documentado poblaciones y nuevas localizaciones de esta especie en Granada, Málaga, Cádiz y Sevilla. Ya fuera de Andalucía, también fue detectada en Murcia y Alicante.

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En total, España acumula 32 localizaciones repartidas en 21 municipios, siendo la provincia de Almería la más afectada. Los autores del estudio consideran que estos datos "no presagian nada bueno" y anticipan que la especie seguirá expandiéndose, sobretodo por la costa mediterránea.

Origen y expansión

Pero, ¿cómo llegó a España? Según los científicos, las colonias de este tipo de hormigas pueden ser transportadas accidentalmente mediante plantas vivas, macetas, sustratos y otros productos de jardinería..

Se desconoce cómo llegó realmente a Almería, ni cuánto tiempo llevaba ya asentada cuando fue detectada por primera vez. Es decir, es probable que esta plaga ya estuviera instaurada antes de su identificación en 2016.

Igualmente, su expansión a otras zonas remotas de la península como Madrid se habría producido debido a la actividad humana, mediante el transporte de materiales. De hecho, la detección en Madrid fue en un bloque de pisos de Tres Cantos donde las hormigas salían y entraban por las grietas de las paredes. Esto demuestra que esta especie puede instalarse tanto en entornos exteriores como interiores.

Desplazamiento de otras especies

El estudio revela que Brachymyrmex patagonicus no solo se está expandiendo, sino que desplaza a otras hormigas en las áreas que coloniza, provocando su desaparición. En el esstudio llevado a cabo en Almería, los investigadores hallaron 90 puntos en los que antes existían otras especies y que, años después, han quedado vacíos.

Entre las especies desplazadas se encuentran tres que ya están catalogadas como invasoras en España: Nylanderia jaegerskioeldi, Linepithema humile (la conocida hormiga argentina) y Paratrechina longicornis. Esto significa que la nueva plaga está haciendo retroceder incluso a otras especies invasoras, lo que demuestra su extraordinaria capacidad competitiva.

Ahora, el desafío para los científicos no es ya prever hasta dónde se expandirá y cuánto se multiplicará, sino qué ocurrirá en aquellos lugares donde se vaya imponiendo y cómo detenerla.