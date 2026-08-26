La investigación se inició tras varios informes urgentes de la organización estadounidense National Center for Missing & Exploited Children (NCMEC)

El detenido, presuntamente, también utilizaba la inteligencia artificial para generar imágenes de explotación sexual infantil usando fotos y vídeos de menores de las redes

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ZaragozaUn hombre ha sido detenido en Zaragoza por agentes de la Policía Nacional por, presuntamente, agredir sexualmente a su hija de dos años y compartir las imágenes a través de Internet.

La investigación para llegar hasta el individuo tuvo lugar después de que los agentes recibiesen varios informes urgentes de la organización estadounidense National Center for Missing & Exploited Children (NCMEC), canalizados a través del Departamento de Seguridad Nacional (Homeland Security Investigations) de los Estados Unidos.

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El presunto agresor sexual, padre de la niña, con la que convivía en el mismo domicilio

Los avisos que recibió la Policía Nacional, concretamente, hacían referencia a varios archivos alojados en una plataforma de almacenamiento en la nube que apuntaban a la posible comisión de graves delitos contra una menor, existiendo indicios de que el autor estaba en España y mantenía un acceso permanente a la víctima.

De este modo, y ante la gravedad de los hechos, los investigadores iniciaron de forma inmediata las gestiones de identificación, con las que determinaron que el presunto autor era el padre de la niña y que convivían en el mismo domicilio, tal como han informado en una nota policial este miércoles.

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Confirmada la identidad del investigado y la situación de riesgo para la menor, los agentes se desplazaron de inmediato a la localidad donde estaba su domicilio, donde fue arrestado en una operación desarrollada en menos de 24 horas como presunto responsable de los delitos de agresión sexual, corrupción de menores y contra la intimidad.

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Tenía abundante material de explotación infantil y usaba la IA para generar archivos de esa índole con imágenes de las redes

Tras poner a la niña bajo protección, en el marco de sus pesquisas, y durante los registros, además, los investigadores intervinieron diversos dispositivos informáticos, cuyo análisis permitió confirmar la existencia de abundante material relacionado con la explotación sexual infantil, presuntamente producido, almacenado y distribuido por el detenido.

Además, la investigación permitió igualmente localizar herramientas de inteligencia artificial (IA) utilizadas presuntamente para generar imágenes de explotación sexual infantil mediante la manipulación de fotografías y vídeos de menores obtenidos en redes sociales.

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Grabaciones clandestinas a la vecina de la vivienda contigua a su domicilio en Zaragoza

Igualmente, los agentes descubrieron archivos de vídeo que evidenciarían un delito contra la intimidad, al haberse realizado grabaciones clandestinas desde el domicilio del investigado hacia la vivienda contigua, captando imágenes de una vecina en el interior de su domicilio.

Gracias a la rápida actuación policial, desarrollada en menos de 24 horas desde la recepción de la información inicial, fue posible poner fin a la situación de riesgo y garantizar la protección inmediata de la menor.

Finalizada la investigación, el detenido fue puesto a disposición judicial, decretándose su ingreso en prisión.