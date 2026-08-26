Después del tiroteo, la casa acabó en llamas: el autor fue hallado herido tras dispararse a sí mismo

El tiroteo tuvo lugar tras una tensa disputa familiar que acabó en tragedia y masacre

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MontanaTiroteo estremecedor en Billings, Montana, EEUU, donde un hombre identificado como Alan Smith, de 44 años, ha perpetrado una masacre matando a ocho miembros de su familia, cuatro de ellos niños, tras abrir fuego durante una cena familiar. El domicilio donde ocurrió todo, acabó además en llamas, mientras el responsable, que fue localizado herido tras dispararse a sí mismo después de lo que acababa de hacer, acabó muriendo en el hospital al que fue trasladado por las autoridades.

El incendio de la vivienda, según han explicado las autoridades, complicó además la intervención de los agentes desplazados hasta la zona, incluidos los bomberos, que no pudieron actuar hasta que la policía aseguró el perímetro: “El retraso debido al acceso limitado planteó desafíos importantes, las condiciones del incendio siguieron empeorando y los residentes terminaron siendo consumidos por el fuego”, explicó el jefe de bomberos local, Matt Coppel, ahondando en lo dramático de lo ocurrido.

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Una disputa familiar que acabó en una masacre

Según los primeros indicios, todo ocurrió tras una disputa familiar y después de que unas semanas antes sus padres, supuestamente, lo obligasen a mudarse, algo que podría haber influido en esa disputa desencadenada cuando Alan Smith, pese a todo, regresó el pasado domingo y abrió fuego.

En su masacre, mató a sus padres, Dana Smith, de 72 años, y su mujer, Barb Smith, de 69 años, padres también de Megan Ghekiere, asesinada junto a sus hijos Chloe Ireland, de 7 años, y Owen Ireland, de 13. Además, también Landon Ghekiere, de 15 años, y Charlote Ghekiere, de 12, fueron asesinados, como ha precisado una vecina que les conocía. En total, ocho víctimas de cuatro generaciones distintas de la misma familia, desde la abuela, de 92 años, a su bisnieta de 7.

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Tras abrir fuego en lo que las autoridades consideran un ataque premeditado, todo indica que hizo arder la estructura del domicilio, lo que provocó que los agentes tardasen días en recuperar los cuerpos de las víctimas.

Con este tiroteo, ya son 315 los registrados en Estados Unidos en lo que va de año, según estadísticas del Archivo de Violencia con Armas.