El cuerpo se encontraba en avanzado estado de descomposición en un trastero de la calle Tejares del barrio sevillano

Un vecino dio la voz de alarma tras detectar un "fuerte olor"

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SevillaUn cadáver en avanzado estado de descomposición y perteneciente a una mujer ha sido localizado en un trastero del famoso barrio sevillano de Triana. Localizado por agentes de la Policía Nacional tras el aviso de un vecino alertado por "un fuerte olor", aparentemente no se aprecian signos de violencia.

El cuerpo sin vida, concretamente, se encontraba en la calle Tejares, en ese trastero donde fue localizado el pasado martes una vez los agentes llegaron hasta el lugar y consiguieron acceder a la instancia.

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La investigación sobre la muerte de la mujer hallada sin vida en un trastero

Según ha avanzado el Diario de Sevilla, fue a las 20:30 del martes cuando el vecino que se percató del fuerte olor llamó a las autoridades, que enviaron una patrulla a la zona para comprobar el aviso. Así, terminaron abriendo el trastero y encontrando el cadáver de la mujer.

Tras ello, inmediatamente activaron el protocolo pertinente y dieron aviso a la comisión judicial, así como a la Policía Científica y al Grupo de Homicidios, que realizaron las primeras inspecciones in situ.

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Después de esas pesquisas, se procedió al traslado del cuerpo al Instituto de Medicina Legal para la realización de la autopsia, cuyos resultados se esperan para esclarecer lo ocurrido, aunque inicialmente, dada la ausencia de indicios de muerte violenta, todo apunta a un fallecimiento por causas naturales.

Según señala Diario de Sevilla, la fallecida sería cliente de una empresa de trasteros y había pagado su mensualidad.