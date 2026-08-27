Claudia Barraso 27 AGO 2026 - 19:06h.

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Una joven de poco más de 20 años fue víctima de un robo en su casa que acabó con un intento de agresión sexual. Se despertó sobre saltada durante la madrugada del miércoles y se asomó al balcón desde donde escuchó ruidos. Y ahí estaban los tres ladrones en busca de cualquier objeto de valor que hubiese en su salón.

Los hechos ocurrieron en Huelin, en Málaga. Hasta el lugar acudieron patrullas de la Policía Local que recibió un aviso de que se estaba produciendo un robo en el interior de una vivienda. Cuando los agentes llegaron hasta la casa, comprobaron que en la vivienda estaba la joven víctima y un compañero de piso que estaba en otro cuarto cuando ocurrieron los hechos, según informa 'Diario Sur'.

La joven explicó que se despertó por los ruidos que los ladrones estaban haciendo en el salón. Cuando se asomó, uno de los ladrones la vio y entró a su dormitorio para agarrarla e intentar besarla. Tras ello le robó la cartera con 200 euros que tenía dentro y toda la documentación personal.

Su compañero de piso estaba en su habitación

El otro ocupante de la vivienda, el compañero de piso de la víctima dijo a los agentes que también escuchó ruido, pero que pensaba que se trataba de su compañera y por eso no salió. Cuando tomaron declaraciones a los dos jóvenes que tienen alquiladas las habitaciones en el piso de Málaga, procedieron al registro interior y exterior de la vivienda.

Las autoridades se dieron cuenta durante estas inspecciones que había una canaleta descolgada y varios azulejos rotos en el alféizar de la venta, por lo que, de momento, intuyen que los ladrones entraron de este modo hasta la vivienda. Las primeras investigaciones han detallado que los ladrones serían hombres de entre 40 y 50 años y de origen marroquí.

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El hombre que intentó besar a la víctima tenía una gorra puesta. Los agentes no han comunicado que se haya producido ninguna detención y, por el momento siguen investigando lo ocurrido, recabando pruebas y testimonios para intentar dar con la identidad de los asaltantes.