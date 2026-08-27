Agencia EFE Europa Press 27 AGO 2026 - 17:58h.

El robo de Villena se suma este año a los perpetrados en museos de Badajoz y Albacete: en todos se llevaron oro

Investigan el robo del Tesoro de Villena, Alicante, tras un asalto exprés de madrugada: con piezas de oro, es uno de los más valiosos de la Edad de Bronce

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El patrimonio robado en sucesos como el del Museo de Villena (MUVI) en la madrugada de este miércoles puede acabar con el oro fundido para vender los lingotes a su precio de mercado o en manos de coleccionistas privados multimillonarios, según el doctor en Historia José Fernando Domene.

"Este tesoro estaba muy trabajado, con una decoración muy determinada, muy elaborado, entonces tiene un valor muy grande", ha apuntado el también autor del libro 'La Historia de Villena' en declaraciones a EFE.

Es por ello que ha señalado como una de las posibilidades que, al igual que en otros sucesos del estilo, el robo haya sido por encargo, que ya tuvieran las piezas apalabradas o vendidas directamente.

Dónde pueden estar las últimas piezas robadas

"Las piezas no las pueden llevar a ninguna parte, esto lo suelen tener escondido en sus casas o en cámaras acorazadas de un banco, de manera que no lo ve nadie", ha estimado el doctor en Historia por las universidades de Alicante, Islas Baleares y País Vasco. El destino, por tanto, tampoco puede ser una subasta, dado que según Domene, "en seguida se reconocerían".

Las 66 piezas del Tesoro de Villena, que suman 9,7 kilogramos de oro, además de plata, ámbar y hierro procedente de un meteorito elaboradas con gran maestría orfebre a finales de la Edad de Bronce, tienen una tasación económica cercana a los 5 millones de euros, han desvelado a EFE fuentes municipales. Aunque esta cifra es estimada por la calidad y el significado de las piezas, si se analizara únicamente el valor de mercado de la cantidad de oro sustraída, solo los casi 10 kilos de este metal tendrían un valor de algo más de un millón de euros.

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Todos los robos en busca de oro

El robo del Tesoro de Villena (Alicante), que ha ocurrido esta madrugada en el museo de la localidad (MUVI), es el tercero perpetrado en 2026 sobre museos locales. En todos ellos los bienes sustraídos eran de oro.

Así, hace justamente un mes, el Museo de Albacete sufría un robo en el que cuatro asaltantes sustrajeron dos colecciones de monedas con más de 200 piezas de oro. Antes, en abril, el Museo Arqueológico Provincial alertó del robo de las 149 monedas que componen el Tesoro de Villanueva de la Serena.

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En los tres, los atracantes rompieron una ventana lateral en los edificios, accediendo a las piezas en pocos minutos. Además, en el caso de Badajoz forzaron una reja. En todos los robos rompieron las vitrinas "de forma violenta" una vez en el interior. Por el momento, en ningún caso se han recuperado las piezas. El alcalde de Villena ha señalado este jueves que el Tesoro que albergaba su museo tiene un valor económico que supera el millón y medio de euros y puede alcanzar los 1,7 millones.