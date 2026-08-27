Iria Sebastià Barcelona, 27 AGO 2026 - 11:31h.

Los agentes interceptaron el vehículo en carretera antes de que el secuestrador, que intentó empuñar un arma contra la policía, pudiera abandonar a la víctima en la montaña

La Policía Nacional rescata a la víctima en Caldes de Montbui justo cuando su captor intentaba trasladarla a una zona aislada tras días de palizas y amenazas

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La Policía Nacional ha liberado en Caldes de Montbui (Barcelona) a un hombre que permanecía secuestrado durante 10 días por una organización de narcotraficantes tras la pérdida de un cargamento de más de 500 kilos de cocaína. La víctima, que presentaba graves signos de violencia por agresiones continuas en una nave industrial de Sabadell, fue interceptada en el momento justo en el que su captor lo trasladaba en coche hacia una zona montañosa y apartada con el supuesto pretexto de dejarlo libre.

El motivo del secuestro se remonta a un transporte de droga fallido. Según la investigación policial, el cabecilla de la red mandó el traslado de la mercancía a un intermediario, quien a su vez subcontrató a un tercer conductor para realizar la ruta entre Portugal y España. Durante el trayecto, este último simuló haber sufrido un "vuelco" -un robo de la mercancía entre bandas rivales- y huyó aterrorizado por las posibles represalias. Ante la repentina desaparición de la cocaína, el jefe de la organización culpó al intermediario contratado, exigiéndole responsabilidades por la carga perdida.

A finales del pasado mes de julio, la banda secuestró al intermediario para obligarlo, mediante torturas y amenazas, a revelar dónde se escondía el camionero y cuál era el destino final de la droga. Tras seguir la pista del grupo, la Policía ubicó el cautiverio en una nave de Sabadell. Al verse acorralado, el secuestrador forzó a la víctima a subir a un vehículo para trasladarla a un sitio aislado. La intervención ha tenido lugar en las inmediaciones de Caldes de Montbui, donde los agentes cortaron el paso al coche. Tras embestir a los vehículos policiales e intentar sacar un arma de fuego que llevaba en una riñonera, el sospechoso fue inmovilizado y detenido por delitos de secuestro y tenencia ilícita de armas.