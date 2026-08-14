La Policía Nacional detiene en Barcelona a un fugitivo buscado en Islandia por un asesinato con graves lesiones a la víctima

La Guardia Civil detiene en Badalona, Barcelona, a un fugitivo belga buscado en 31 países

Compartir







La Policía Nacional ha detenido en la ciudad de Barcelona a un fugitivo buscado por las autoridades de Islandia por un presunto delito de asesinato. El sospechoso se enfrenta en el país nórdico a una pena máxima de cadena perpetua y fue localizado el pasado martes, 11 de agosto, en un hotel del centro de la capital catalana.

Agentes del Grupo de Fugitivos que realizaban labores de investigación averiguaron que el hombre se alojaba en el establecimiento y establecieron un dispositivo en sus inmediaciones. El sospechoso fue finalmente localizado y detenido en las calles próximas al hotel.

PUEDE INTERESARTE Un hombre de Barcelona y su hijo han sido detenidos en Paraguay por asesinato: fue condenado en España por intento de secuestro

Sobre él pesaba una orden de busca y captura emitida por las autoridades islandesas por un presunto delito de asesinato cometido junto a un cómplice. Se trataría de un ciudadano de nacionalidad polaca, según 'El Periódico'.

La víctima sufrió quemaduras químicas y heridas de arma blanca

Según la investigación de la Policía islandesa, el detenido y su cómplice atacaron a la víctima con el rostro oculto tras una máscara y vestidos con ropa oscura. La agresión le provocó heridas de extrema gravedad, por lo que tuvo que ser trasladada a un hospital, donde posteriormente se certificó su fallecimiento.

Los primeros resultados de la autopsia determinaron que la víctima sufrió múltiples lesiones. Entre ellas se encontraban graves quemaduras químicas provocadas por una sustancia corrosiva, profundas heridas causadas por un arma cortante, cortes en las extremidades y un traumatismo contuso en la cabeza.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Los investigadores consideran que el sospechoso y su cómplice torturaron a la víctima durante el ataque. Las autoridades islandesas calificaron los hechos como un asesinato cometido con alevosía, al considerar que los agresores actuaron ocultando su identidad y aprovechándose de la situación de indefensión de la víctima.

Por estos hechos, el fugitivo se enfrenta en Islandia a una pena máxima de cadena perpetua. Tras su localización en Barcelona, la Policía Nacional procedió a su detención en cumplimiento de la orden emitida por las autoridades del país nórdico.