Un vídeo viral provocó la polémica al mostrar a los antidisturbios golpear a un seguidor del Barça en Elche

Junts ha recordado que la 'estelada' no es ilegal y ha ofrecido ayuda legal al joven agredido

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La actuación de varios agentes de la Policía Nacional contra un aficionado del Barça ha provocado polémica en redes pero también entre los diferentes partidos políticos catalanes. La Policía Nacional ha abierto una investigación interna para aclarar lo ocurrido y si hubo un uso desmedido de la fuerza en la intervención de la que hay numerosos vídeos rulando por redes y desatando toda clase de comentarios.

Desde el cuerpo aseguran que el joven los provocó a los agentes, mientras en vídeos que circulan por las redes se ve cómo uno de los uniformados le pega un codazo cuando ya estaba controlado en el suelo frente al estadio de Elche.

En las imágenes, que se viralizaron a toda velocidad en redes sociales, se ve cómo los agentes le quitaron una bandera independentista al joven cuando este iba a entrar al campo. Se aprecia al chico lanzando patadas, mientras los agentes lo golpean con porras y puñetazos.

Desde la Policía aseguran que el joven los había provocado, además de gritar cánticos racistas.

La Delegación del Gobierno en la Comunidad Valenciana ha informado de la investigación interna que abrirá la Policía Nacional después de una conversación entre el delegado del Gobierno en Cataluñaa, Carlos Prieto, y su homóloga valenciana, Pilar Bernabé, para que se puedan tomar las “decisiones pertinentes”.

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El FC Barcelona publicó un comunicado condenando el “uso desproporcionado de la fuerza” utilizada por los policías y se puso “a disposición del aficionado detenido y de su familia para ofrecerles el apoyo que puedan necesitar”. El club también “lamenta que, una vez más, agentes de la Policía requisasen banderas estelades a aficionados blaugrana”, además de argumentar que la 'estelada' es un símbolo legal.

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Los líderes de Junts y ERC también han criticado la actuación de los antidisturbios . Míriam Nogueras, en un mensaje en X, ha ofrecido ayuda jurídica al joven y ha adelantado que registrará en el Congreso varias preguntas al Gobierno por los incidentes.