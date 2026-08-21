Su cuerpo sin vida ha sido localizado en un lavadero de la zona de A Florida, en Vigo

La familia había denunciado su desaparición tras salir de su casa y no regresar el pasado domingo

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VigoUn hombre al que buscaban desde el pasado 16 de agosto, hace cinco días, en Vigo, ha sido localizado sin vida durante la mañana de este viernes.

La familia había denunciado su desaparición y, confirmándose las peores noticias, finalmente ha sido localizado muerto en un lavadero de la zona de A Florida, por lo que ahora se investigan las circunstancias de la muerte.

El hombre salió de su casa en Vigo y no regresó

En el proceso de búsqueda, la propia familia había llegado a reclamar la colaboración ciudadana, que vivía la sucesión de las horas bajo el temor de que la desorientación que había mostrado las semanas previas le hubiesen afectado y no recordase cómo regresar a su domicilio, en el barrio vigués de Alcabre. Habitualmente, el hombre salía por la mañana y para la noche ya había regresado, pero la última vez no ocurrió así, lo que disparó la alarma y la inquietud.

Ante la situación, denunciaron ante la Policía y aportaron sus datos junto a una fotografía, compartiendo también en redes la desaparición para tratar de localizarlo. Ahora, cinco días después de ese domingo, ha sido localizado sin vida, como informa el medio local Faro de Vigo.

Ahora, tras el hallazgo del cuerpo, se analizan las circunstancias que rodean a su muerte.