Claudia Barraso 28 AGO 2026 - 19:59h.

Una persona ha sido detenida y decenas de kilos de droga han sido incautados, junto con el material para cocinarlo

Así llegaron los 1.500 kilos de cocaína del clan de Os Fanchos a Galicia, cuyo líder, R.R.G., ha ingresado en prisión

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La Policía Nacional de Vigo ha desarticulado un punto de venta y cocinado de droga situado en una casa de la calle Aragón. Además, ha llevado a cabo la detención de un hombre por tráfico de estupefacientes en el domicilio donde se incautó 30 gramos de heroína, 42 gramos de hachís, dos gramos de cocaína, mil euros en efectivo y diferentes útiles que empleaba para la fabricación de estas.

El Juez de la plaza número dos de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Vigo, ha decretado la prisión provisional comunicada y sin fianza para el implicado como presunto autor de un delito contra la salud pública. Los agentes entraron al domicilio y procedieron al registro autorizado judicialmente en el inmueble apoyados por la Unidad de Prevención y Reacción de la comisaría de Vigo-Redondela, según ha confirmado ‘La Voz de Galicia’.

La vivienda, además, tenía una puerta que daba a un huerto y pequeño patio. Además, una vez dentro, comenzaron a registrar cajones, estanterías y armarios, localizando diversas cantidades de droga repartidas por la vivienda, asó como material destinado a su manipulación y preparación. Entre las herramientas incautadas para el cocinado de la droga había cucharillas, recipientes para el calentamiento, elementos para el corte y otros objetos utilizados habitualmente para elaborar las dosis o papelinas.

La persona fue detenida por presunto tráfico de drogas

Según ha confirmado el mismo medio, una persona fue detenida en el domicilio por presunto delito de tráfico de drogas para ser trasladada a dependencias policiales. Las autoridades mantienen la investigación abierta por si hubiese más persona involucradas.

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La vivienda que estaba siendo investigada durante un tiempo, había sido identificada como un punto de actividad ilícita sostenida, con un flujo constante de personas y movimientos que afectaban a la tranquilidad del resto de vecinos y personas de alrededores, según ha confirmado la comisaría de Vigo.