Europa Press Redacción Andalucía 17 AGO 2026 - 10:30h.

Todo apunta a un posible ajuste de cuentas por el asesinato en 2024 de un hombre en el barrio del Torrejón, en Huelva capital

Tiroteo en Huelva: un muerto y un herido en el barrio de El Torrejón

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La localidad onubense de Isla Cristina ha amanecido este lunes blindado por las fuerzas de seguridad tras el triple crimen --una mujer, su hija embarazada y un menor de 16 años-- registrado en la noche de este pasado domingo, que ha dejado también un herido grave. "La alarma en el pueblo es muy grande".

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Los presuntos asesinos prendieron fuego a la moto con la que huyeron

En una entrevista en Canal Sur radio recogida por Europa Press, el alcalde del municipio, Genaro Orta, ha calificado la escena tras el crimen de "dantesca". Además de los tres cuerpos que yacían en el suelo, Orta ha recordado que alrededor de ellos había "una barbaridad de casquillos".

La investigación está bajo secreto de sumario, por lo que las fuerzas de seguridad han pedido ser "muy prudentes" en relación a la información que se traslada. No obstante, todo apunta, según el primer edil, a un posible ajuste de cuentas por el asesinato en 2024 de un hombre en el barrio del Torrejón, en Huelva capital.

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Los presuntos asesinos intentaron despistar a las fuerzas de seguridad quemando en unos pinares cercanos al pueblo la motocicleta desde la que lanzaron la ráfaga de disparos que acabó con la vida de las tres personas. "Querían distraernos", ha señalado Genaro Orta, que confía en que no haya represalias en las próximas horas y días. "Ojalá las aguas vuelvan a su cauce".

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En cuanto a las imágenes difundidas en las redes sociales, el alcalde de Isla Cristina las ha calificado de "muy mal gusto". "Ni la familia ni Isla Cristina se merecen una cosa así", ha apuntado. Los hechos se produjeron sobre las 22,00 horas de este domingo. El 10 de septiembre de 2024 una persona falleció y otras dos resultaron heridas de diferente consideración durante un tiroteo en la barriada de El Torrejón, en Huelva capital.

El presunto autor de los hechos, conocido como 'El Baba', fue detenido días después en Gijón, donde el Juzgado número 3 del municipio asturiano decretó la prisión provisional, comunicada y sin fianza como presunto autor de un delito de asesinato y otro de tentativa de asesinato.