Iván Sevilla 16 AGO 2026 - 20:26h.

El 16 de agosto se festeja el Día Internacional de la Montaña Rusa, atracción patentada en 1898 y con origen en Rusia

"En las bajadas verticales y boca abajo un vacío en el estómago te envuelve", describe el periodista Enrique Obrero tras su experiencia

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MadridA muchos les da miedo y a otros les encanta lo que sienten al subirse a una montaña rusa. Este 16 de agosto que se celebra su día internacional, nuestro compañero Enrique Obrero ha vivido la experiencia en el Parque Warner de Madrid.

El periodista de Informativos Telecinco se ha montado en la Batman Gotham City Escape de hasta 45 metros de altura. Otra bastante singular es 'El Diablo Neo' de PortAventura.

"¡Aaaaaaaaah ay dios mío, pero cómo corre esto, que me caigo!", expresaba mientras el vagón en el que iba circulaba a una velocidad superior a los 100 kilómetros por hora.

"Parece que vas flotando y temes que puedas caer. En las bajadas verticales boca abajo un vacío en el estómago te envuelve", ha descrito acerca de lo que ha experimentado. "¡Espectacular, pero esto es para superhéroes!", ha concluido.

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"Vuelas y de repente parece que te vas a caer", dice una usuaria

Después de probar la sensación que se vive en una atracción de tal calibre, ha preguntado qué les parece a quienes igualmente se han subido en este domingo de efeméride de las montañas rusas.

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"Vuelas, de repente parece que te vas a caer...", comenta una mujer, mientras que otra joven lo resume como muchos lo hacen, en solo dos palabras: "Adrenalina pura".

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"Nos hemos montado tres veces en dos días", añade otro apasionado de estas atracciones. Otro grupo de dos mujeres y un hombre nos admite que todos "volverían a repetir, sin dudarlo".

Al subirnos a esta atracción actualmente suben nuestros latidos del corazón por minuto y aumenta nuestra respiración. Dado que se elevan los niveles de endorfina en sangre, esta hormona nos genera placer, euforia y bienestar.

Que hoy se homenajee a la montaña rusa se debe a que el 16 de agosto de 1898 Edivin Prescott patentó la infraestructura con unos vagones que no se salían o desprendían de su carril mientras se movían por el circuito.

Grandes toboganes que descendían sobre nieve en Rusia

La organización American Coaster Enthusiasts fue la que declaró este día para que se recuerde la atracción cuyo origen se remonta al siglo XVII en San Petersburgo (Rusia). De ahí su nombre.

Eso sí, las primeras montañas rusas no se parecían a las que surgieron después y las que hay en la actualidad, como la de acero más antigua del mundo que está en San Sebastián (Guipúzcoa).

Por aquella época, en el país euroasiático se montaron unos grandes toboganes de madera a través de los cuales se deslizaba la gente en trineos, pues la superficie era la nieve que caía en los fríos inviernos.