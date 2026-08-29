Redacción Andalucía Europa Press 29 AGO 2026 - 11:37h.

El péndulo de la atracción se bloqueó de repente y los que estaban subidos fueron auxiliados de 24 a 3 horas de la madrugada

Bomberos de Almería usaron la autoescala para subir hasta los asientos detenidos en lo alto y descender con cada ocupante

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AlmeríaGran susto se llevaron este 28 de agosto hasta siete personas que, de repente, se quedaron atrapadas a 60 metros de altura cuando disfrutaban de una atracción que sufrió una avería en la Feria de Almería.

Según han confirmado fuentes oficiales del Ayuntamiento a Europa Press, el incidente comenzó cerca de las 00:00 horas en el llamado 'Martillo' o 'Gigant', tal y como se observa en vídeos que grabaron testigos.

El péndulo de la estructura se detuvo en un momento dado, después de que se cayeran algunas piezas o trozos del mecanismo, según testimonios de gente que estaba en la zona.

Intervención con autoescala de los bomberos

Quienes estaban montados en los asientos de la atracción se quedaron suspendidos en el aire al bloquearse el funcionamiento por seguridad. Bien sujetos, no pudieron hacer nada más que esperar a que los bajaran de allí.

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Tras el aviso a los bomberos de Almería capital y del Poniente, se movilizaron con dos camiones dotados de autoescalas. Mediante estas escaleras extensibles, los efectivos pudieron alcanzar a los atrapados.

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Uno a uno los fueron auxiliando hasta que todos estuvieron a salvo en tierra firme. En la intervención también participó la Policía Local, ya que numerosos curiosos se querían acercar a observar la tensa situación.

Finalmente a las tres de la madrugada, según publican medios como 'La Voz de Almería', se dio por finalizado el rescate. La alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, ha agradecido en redes sociales la "eficaz" actuación.

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"Gracias por su profesionalidad a todos los responsables de este operativo, que los rescataron sin incidencias", ha añadido en su cuenta oficial en X.