La Ertzaintza detuvo este viernes a un hombre, de 37 años y conductor de un VTC, acusado de agredir sexualmente a una clienta

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La Ertzaintza detuvo este viernes a un hombre, de 37 años y conductor de un VTC, acusado de agredir sexualmente a una clienta, una joven de 23 años, a la que realizó tocamientos y besó en la cara sin su consentimiento, durante un desplazamiento hacia la localidad guipuzcoana de Usurbil.

Según ha informado el Departamento de Seguridad, los hechos ocurrieron el pasado 26 de agosto, pasadas las once y media de la noche. La víctima, una mujer de 23 años, había solicitado el servicio de un Vehículo de Transporte con Conductor para realizar un desplazamiento.

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A la llegada al destino solicitado por la mujer, el conductor comenzó a comportarse de manera extraña, dando vueltas sin sentido, realizándole preguntas personales y bloqueando las puertas. La joven, alertada por la situación, mandó un mensaje a un amigo suyo advirtiendo del comportamiento del conductor ya que empezó a ponerse nerviosa pensando que el conductor le iba a hacer algo.

El hombre aparcó el vehículo y comenzó a realizar tocamientos

En un momento determinado, el hombre aparcó el vehículo y comenzó a realizar tocamientos a la chica, llegando a conseguir darle un beso en la cara e intentando abalanzarse sobre ella. En ese ínterin, el amigo de la víctima la llamó por teléfono, hecho que sobresaltó al agresor, que salió del vehículo, lo que desbloqueó las puertas y permitió a la mujer escapar mientras el presunto agresor la perseguía, pero consiguió ponerse a salvo sin que el conductor la alcanzase.

Ella consiguió alertar a un familiar que fue a buscarla, tras lo cual acudió a la comisaría de Hernani donde interpuso la correspondiente denuncia. La investigación determinó que el presunto autor sería un hombre de 37 años al que se consiguió detener la tarde de este viernes. El detenido permanece en dependencias policiales y será puesto a disposición judicial a la finalización de las diligencias pertinentes.