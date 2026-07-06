Detenido en A Coruña el conductor de una empresa de VTC por presunta agresión sexual a una menor

La menor denunció haber sufrido tocamientos durante un trayecto en VTC en A Coruña, el conductor fue detenido por la Policía Nacional

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El conductor de una empresa de VTC que opera en la ciudad de A Coruña ha sido detenido por una presunta agresión sexual a una menor, según han confirmado fuentes policiales consultadas por Europa Press.

Los hechos ocurrieron durante el trayecto

El suceso se produjo en la madrugada del sábado cuando, según fuentes próximas al caso, la joven viajaba acompañada de otras personas y ocupaba el asiento delantero del vehículo.

Durante el trayecto, la menor habría sufrido tocamientos y el conductor llegó a lamerle la oreja, según las mismas fuentes. Una vez finalizado el trayecto y tras llegar a su destino, se dio aviso a la Policía Nacional. Tras recibir la denuncia, los agentes procedieron a la detención del conductor por un presunto delito de agresión sexual a la menor, en relación con los hechos denunciados.