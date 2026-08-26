La Policía Municipal de Madrid ha detenido tras una persecución en el distrito de Puente de Vallecas a un hombre sin carné

El conductor del accidente mortal de Hinojedo, a prisión: aceleró tras dar positivo, chocó contra un muro y huyó

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La Policía Municipal de Madrid ha detenido tras una persecución en el distrito de Puente de Vallecas a un hombre sin carné que condujo varios tramos de la autovía de circunvalación de la capital M-30 en sentido contrario y que, además, dio positivo en drogas.

Según ha informado la Policía Municipal, la detención se produjo el pasado viernes a las 08:30 horas después de que el conductor emprendiera la huida a la altura del cruce entre Méndez Álvaro y Abroñigal después de recibir el alto de una patrulla.

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Los agentes, que habían detectado al conductor haciendo uso de su teléfono móvil mientras conducía, le persiguieron cuando este hizo "caso omiso" a sus indicaciones y efectuó una maniobra "brusca" marcha atrás para huir, según han relatado a EFE fuentes policiales.

Durante la huida, el conductor atravesó una barrera para acceder a las instalaciones de ADIF de Abroñigal y tratar de eludir a los agentes, para después volver a franquearla en su salida y acceder, en sentido contrario, a la M-30.

Terminó impactando en el bordillo de una mediana

El vehículo circuló a una velocidad elevada y en sentido contrario por el ramal de la M-30 entre los kilómetros 123L-79 y 123L-34, poniendo en peligro la integridad del resto de conductores. Después de sortear otra patrulla en la calle Embajadores, terminó impactando en el bordillo de una mediana, abandonó el vehículo y huyó a pie.

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Los policías lograron detenerlo después de efectuar un disparo al aire y pedirle que soltara una mochila que portaba. Tras registrarlo y comprobar que no tenía carné de conducir, los agentes le hicieron un test de droga que dio positivo por cocaína.

El conductor, un hombre georgiano de 38 años sin antecedentes penales que se encontraba en situación irregular, ha sido detenido como presunto responsable de delitos contra la seguridad vial, atentado, resistencia y desobediencia a la autoridad.