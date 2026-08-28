Iván Sevilla 28 AGO 2026 - 12:24h.

El Ayuntamiento de Villena homenajeó a José María Soler, "uno de sus hijos más ilustres" por su aportación al municipio

La Policía cree que el robo del Tesoro de Villena fue realizado por profesionales: un golpe al patrimonio español

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AlicanteEn el ya mediático robo del Tesoro de Villena (Alicante) hay una coincidencia que llama también la atención: sucedió dos días después del 30 aniversario de la muerte de su descubridor, José María Soler.

Precisamente el Ayuntamiento rindió homenaje a su figura el martes 25 de agosto, 48 horas antes de producirse el golpe al valioso conjunto de orfebrería que está tasado en cinco millones de euros.

Los ladrones fijaron su objetivo en las numerosas piezas de oro que conforman la mayoría de los elementos de un botín cuyo destino será la fundición o la venta a coleccionistas privados.

La madrugada del 27 de agosto, los autores del robo actuaron con profesionalidad para acceder al Museo de Villena (MUVI) y sustraer los numerosos objetos expuestos del tesoro hallado en 1963.

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Fue concretamente el 1 de diciembre de aquel año cuando se localizaron los restos arqueológicos en la Rambla del Panadero de la localidad alicantina. Estaban ocultos en una enorme vasija, ubicada en un lecho.

Del año 1.000 a.C, según se fechó durante la investigación realizada por entonces, el hallazgo se convirtió en la vajilla áurea más relevante de la Edad del Bronce en Europa, junto a los tesoros encontraos en las tumbas reales de Micenas (Grecia).

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"Qué casualidad, si José María levantara la cabeza..."

Tras el asalto y la sustracción que ha dejado indignado al municipio, los vecinos están asombrados también por el momento en el que sucedieron los hechos, después de rememorar el fallecimiento de José María Soler.

"Qué casualidad, muy fuerte", expresa Raúl al respecto de esa coincidencia, mientras que otro usuario en redes sociales admite: "Qué tragedia, justo en estas fechas lo roban, espero que lo recuperen".

"Si José María levantara la cabeza...", han comentado igualmente otras personas. Algunas incluso hablan del arqueólogo, historiador y cronista así: "Lo recuerdo con mucho cariño, vi el tesoro con él".

El villenense fue "uno de los más insignes de la ciudad, reconocido como uno de sus hijos más ilustres" y no solo por aquel descubrimiento que "cambió para siempre el conocimiento del pasado de Villena", aseguró el consistorio.

José María Soler García "dedicó su vida a preservar la historia" de la localidad e incluso "su aportación fue mucho más que como investigador, pues estuvo presente en actos culturales, festeros y de la vida social" del pueblo.

Dejó "un legado de valor incalculable para las generaciones"

Desde el Ayuntamiento de Villena recalcaron que su "labor incansable permitió sacar a la luz una parte esencial del patrimonio villenense y sentó las bases de la investigación arqueológica moderna en el municipio".

"Gracias a su trabajo, Villena se convirtió en un referente internacional para el estudio de las civilizaciones del sureste peninsular", destacan también acerca de un hombre que es "orgullo de la ciudad".

Cuando se han cumplido 30 años de su muerte en 1996, "su legado permanece vivo en el MUVI", refirió el consistorio sobre el tesoro que allí se exhibía hasta que ocurrió el robo.

"Recordar a José María Soler es recordar el compromiso con la cultura, la investigación y la defensa del patrimonio histórico. Su descubrimiento sigue siendo símbolo de identidad y un legado de valor incalculable para generaciones presentes y futuras", concluyó.