El Tesoro de Villena, de valor patrimonial incalculable, está tasado en unos 5 millones de euros

Las 66 piezas del Tesoro suman 9,7 kilogramos de oro, además de plata, ámbar y hierro procedente de un meteorito

Investigan el robo del Tesoro de Villena, Alicante, tras un asalto exprés de madrugada: con piezas de oro, es uno de los más valiosos de la Edad de Bronce

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El Tesoro de Villena, uno de los mejores conjuntos europeos de la Edad del Bronce robado la madrugada de este jueves del museo de esta localidad alicantina (Muvi), tiene un valor histórico y patrimonial incalculable aunque cuenta con una tasación económica cercana a los 5 millones de euros.

Fuentes municipales han desvelado a EFE que esa es la cifra objetiva de referencia que se maneja con respecto a las compañías aseguradoras para asuntos relacionados con la guarda de la colección y para los traslados de las piezas.

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Las 66 piezas del Tesoro suman 9,7 kilogramos de oro

Las 66 piezas del Tesoro suman 9,7 kilogramos de oro, además de plata, ámbar y hierro procedente de un meteorito, elaboradas con gran maestría orfebre a finales de la Edad de Bronce, el año 1000 antes de Cristo, en un conjunto formado por brazaletes, cuencos y botellas principalmente que fueron halladas bajo tierra en el antiguo poblado de Cabezo Redondo, en Villena.

+Las fuentes consultadas por EFE han señalado que aunque la tasación es de unos 5 millones de euros por la calidad y significado de las piezas, si se analizara únicamente el valor de mercado de la cantidad de oro sustraída, los referidos 9,7 kilos, la cifra descendería significativamente para situarse en algo más de un millón de euros.

El robo ha ocurrido en torno a las 5:15 horas de este jueves en pocos minutos y únicamente han quedado tres vasijas de plata, un brazalete y gran parte de los adornos del bastón, así como una de las cuatro coronas, que “se les ha caído” a los ladrones.