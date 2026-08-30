El ataque con cuchillo se produjo poco antes de las 00:00 horas en un local próximo al Hospital General de Valencia

La víctima, de origen peruano y de 45 años, falleció de madrugada tras ingresar en estado grave en el centro sanitario

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ValenciaUna mujer de 31 años ha sido detenida este domingo 30 de agosto acusada de apuñalar mortalmente a un hombre cuando ambos se encontraban en un bar de Valencia.

Así lo ha avanzado el diario 'Las Provincias' y lo han confirmado a Europa Press fuentes policiales. El ataque con un cuchillo se produjo poco antes de las 00:00 horas en la terraza del establecimiento.

Las dos personas estaban en ese local ubicado en una calle paralela a la Avenida del Cid, en el barrio de Tres Forques, en las inmediaciones del Hospital General de la capital del Turia.

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Por causas que ya investiga la Policía Nacional, ella agredió al varón de 45 años. De origen peruano, los sanitarios que acudieron a auxiliarle lo trasladaron grave al centro sanitario, donde falleció posteriormente.

Arrestada cuando salía de casa con restos de sangre

En concreto, a las una y media de la madrugada, la víctima perdió la vida. Según indica el mencionado medio valenciano, la mujer de nacionalidad española abandonó el lugar tras los hechos.

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Sin embargo, los agentes movilizados hasta la zona pudieron averiguar dónde residía. Fueron hasta su domicilio y la localizaron justo cuando salía del edificio todavía con manchas de sangre en sus manos.

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Ahora, los agentes tratarán de esclarecer qué relación tenían la presunta agresora y el fallecido, así como los motivos por los que ocurrió el apuñalamiento. La Policía Científica inspeccionó la escena del crimen.