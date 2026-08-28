El hombre detenido por el presunto crimen de su pareja en la playa de la Punta del Caimán no ha opuesto resistencia

Hallan muerta a puñaladas a una mujer de 47 años en una playa de Isla Cristina, Huelva: detenido su pareja

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Posible caso de violencia machista en Isla Cristina, en la provincia de Huelva. Una mujer de 47 años ha muerto apuñalada y su pareja ha sido detenida poco después en la playa de Punta del Caimán (también conocida como playa la Gaviota).

Según informa Victoria Talero, periodista de 'Informativos Telecinco', el detenido se encuentra en los calabozos de la Guardia Civil a la espera de pasar a disposición judicial. Fue arrestado en la propia playa a primera hora, sobre las 9:00 de la mañana, y no opuso resistencia.

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Junto a él se encontraba su pareja, la víctima, que presentaba múltiples heridas por arma blanca. Cuando llegaron los servicios de emergencias, nada pudieron hacer por salvar la vida de esta mujer, de nacionalidad alemana. Según las primeras informaciones, ambos habrían acudido a Isla Cristina para pasar unos días de vacaciones en una caravana que está siendo analizada por los agentes.

La Guardia Civil investiga las circunstancias de la muerte

El detenido, de nacionalidad italiana y 60 años, está acusado provisionalmente de ser el presunto autor del crimen de su pareja. La Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación para esclarecer qué ocurrió y reconstruir las circunstancias en las que la mujer sufrió las heridas que acabaron con su vida.

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El aviso a los servicios de emergencia se recibió a las 08:50 horas de este viernes, cuando se alertó de la presencia de una mujer "inmóvil" y sin reacción en la avenida del Atlántico. Hasta el lugar se desplazaron efectivos sanitarios y de la Policía Local, que encontraron a la víctima tendida en la vía pública y confirmaron su fallecimiento.

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La investigación trata ahora de determinar qué ocurrió antes del hallazgo del cuerpo y qué relación tuvo la caravana en la que, según las primeras informaciones, la pareja se alojaba durante su estancia en Isla Cristina.

Igualdad recaba datos para determinar si es un caso de violencia de género

El Ministerio de Igualdad ha asegurado que está recabando información para determinar si la muerte de la mujer en Isla Cristina puede ser considerada un caso de violencia de género.

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Por el momento, se trata de un posible caso de violencia machista y no de un asesinato machista confirmado oficialmente.

De confirmarse, esta mujer sería la 37.ª víctima mortal de violencia de género en España en lo que va de año y la undécima en Andalucía a manos de su pareja o expareja.