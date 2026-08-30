Un hombre ha sido detenido tras agredir y amenazar con un arma blanca a su pareja, una mujer de 30 años, en Segovia

Un guardia civil fuera de servicio auxilia en Lugo a una mujer víctima de violencia de género

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SegoviaUn hombre ha sido detenido este domingo como supuesto autor de una agresión con arma blanca y amenazas a una mujer de unos 30 años en el barrio de Nueva Segovia, en la capital segoviana, según ha informado a EFE la Subdelegación del Gobierno en esa provincia.

El servicio de emergencias 1-1-2 recibió una llamada a las 7:37 horas en la que se alertaba de la agresión ocurrida en la plaza de Calderón de la Barca y de que la mujer presentaba heridas por cortes.

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La mujer, trasladada en ambulancia

El 1-1-2 avisó a la Policía Local, al Cuerpo Nacional de Policía y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que movilizó una ambulancia de soporte vital básico para atender a la mujer, que a continuación fue trasladada posteriormente en ambulancia al Complejo Asistencial de Segovia.

La Subdelegación del Gobierno ha confirmado posteriormente la detención de una persona en relación con los hechos, que en este momento se investigan por las fuerzas de seguridad, aunque por el momento no se ha detallado si algún tipo de relación entre el agresor y la víctima.

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El 016 atiende las 24 horas del día

El 016 atiende a todas las víctimas de violencia machista las 24 horas del día y en 52 idiomas diferentes, al igual que el correo 016-online@igualdad.gob.es ; también se presta atención mediante WhatsApp a través del número 600000016, y los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10.

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En una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062). En caso de no poder llamar, se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.