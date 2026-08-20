Un guardia civil fuera de servicio auxilia en Lugo a una mujer víctima de violencia de género

El guardia civil mantuvo controlado al presunto autor hasta la llegada de una dotación de la Policía Nacional, que se hizo cargo de la intervención

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Un agente de la Guardia Civil, que se encontraba fuera de servicio, intervino en torno a las 21.00 horas de ayer, ante una presunta agresión de violencia de género ocurrida en una céntrica calle de la capital lucense.

El agente, informa la Benemérita, circulaba en su vehículo particular cuando observó a una pareja que mantenía una fuerte discusión en la vía pública, elevando el tono de voz y realizando diversos gestos que estaban llamando la atención de los viandantes.

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Ante esta situación, decidió regresar al lugar, momento en el que observó como el varón agarraba a la víctima y la arrojaba al suelo. Luego detuvo su vehículo, se identificó como miembro de la Guardia Civil e intervino para separar al presunto agresor de la víctima.

El agente mantuvo controlado al presunto autor hasta la llegada de la Policía Nacional

Posteriormente, controló al infractor, al que indicó que se alejase y permaneciese inmóvil. Asimismo, solicitó la colaboración de tres mujeres que se encontraban en las inmediaciones, indicándoles que acompañasen a la víctima a una zona reservada y permanecieran con ella, hasta la llegada de la presencia policial.

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El guardia civil mantuvo controlado al presunto autor hasta la llegada de una dotación de la Policía Nacional, que se hizo cargo de la intervención y procedió a su detención como presunto autor de un delito de violencia de género